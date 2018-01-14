«سیاوش شهریور» فرماندار شمیرانات شد

به گزارش خبرنگار مهر، «سیاوش شهریور» به پیشنهاد محمد حسین مقیمی، استاندار تهران و با صدور حکمی از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، به عنوان فرماندار شیمرانات منصوب شد.

دربخشی از حکم وزیر کشور آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ایران و سیاست‌های دولت تدبیر و امید و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مدظله العالی موفق باشید.

بر اساس این گزارش، پیش از این عزت اله خان محمدی مسئولیت فرمانداری شیمرانات را برعهده داشت.

شهریور نیز مدیرکل دفتر اجتماعی وفرهنگی استانداری تهران است.

شهرستان شمیرانات با ۵۴۸۷۳۳ نفر جمعیت در نقطه شمالی استان تهران قرار گرفته و یکی از شهرستان های موثر در این استان است.

این اولین جابجایی فرمانداران در دولت دوازدهم و پس از استانداری محمدحسین مقیمی است و زمزمه هایی از تغییرات گسترده فرمانداران در استان تهران از اواخر هفته گذشته شنیده می شود.