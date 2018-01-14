به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این تفاهم نامه که به امضای حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران رسید، اتاق بازرگانی تهران مطالبات شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت را از وزارت بهداشت پیگیری و نیازهای وزارت بهداشت را به این شرکت ها منعکس خواهد کرد.

انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت، اخیرا زیر مجموعه تشکل های اتاق تهران تشکیل شد.

در این جلسه، حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: درست است که باید از تولید داخل حمایت کنیم اما تا کجا و به چه قیمتی؟ بازار را با ۲۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی هم حاضریم در اختیار تولید داخل قرار دهیم اما نمی‌توانیم‌ پول مردم و بیت‌المال را صرف خرید کالای گران‌ بکنیم.

وی اظهار داشت: ما سانتریفیوژ نمی‌خریم، قرص و دارو و تخت و کپسول و دستگاه‌های پزشکی می‌خریم و قطعا قیمت مولفه تعیین‌کننده‌ای است.

به گفته قاضی زاده هاشمی، از توسعه صادرات در حوزه بهداشت و درمان کاملا حمایت می‌کنیم. بنگاهی که بتواند در این حوزه صادرات داشته باشد بنگاه موفق و سخت‌کوشی است.

وی اظهار داشت: باید ببینیم بقیه کشورها چه کرده‌اند، سازوکار اقتصادی است که آنها را موفق کرده است. دولت‌ها ناظر و سیاستگذار هستند و تولید و اجرا در اختیار بخش خصوصی است.

به گفته وزیر بهداشت، علاقمندم هم دولت و هم مجلس نگاه‌شان را به بخش بهداشت و درمان و آموزش تغییر دهد و بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد. حاضریم فرزندان‌مان به دانشگاه‌های فیلیپین و آسیای شرقی بروند اما در داخل برای بخش خصوصی بخیل هستیم و نمی‌گذاریم بخش خصوصی در بخش آموزش فعال شود.

وی افزود: نگاه سوسیالیستی اجازه نمی‌دهد بیمارستان مدرن ساخته شود. می‌گویند بیمارستان مدرن برای پولدارها ساخته می‌شود. مگر پولدارها ایرانی نیستند؟ مگر مسیر توسعه از همین راه نمی‌گذرد؟