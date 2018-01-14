به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزء قاسمی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در محل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان، از اختصاص ۳ میلیارد ریال اعتبار برای تأمین آب شرب شهر صائین قلعه خبر داد و افزود: از این میزان اعتبار تاکنون ۹۹۰ میلیون ریال تخصیص دادهشده و این طرح همچنان ادامه دارد و در دست اجرا است.
وی اظهار کرد: کمترین میزان آب بدون درآمد در بین شهرهای استان با ۱۶٫۲ درصد به صائین قلعه اختصاص دارد و این میزان در استان در حدود ۲۳ و در کشور ۲۵ درصد است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان گفت: در حال حاضر مخزن آب شهر صائین قلعه ۲ هزارمترمکعب ظرفیت دارد و این شهر ۳ هزار مترمکعب کسر مخزن دارد که برای رفع این کمبود یک مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی بااعتباری بالغبر ۲۰ میلیارد ریال پیشبینیشده است.
جزء قاسمی میزان اعتبار پیشبینیشده برای اداره آفای صائین قلعه در سال ۹۷ را نیز معادل ۳ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال اعلام کرد.
وی ابراز کرد: در استان زنجان ۲۱ شهر با جمعیتی بالغ بر ۷۱۱ هزار نفر تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب قرار دارند و در شهر صائین قلعه نیز ۵۰۰۰ مشترک با جمعیتی بالغ بر ۱۳ هزار نفر از خدمات شرکت آب و فاضلاب استان زنجان استفاده میکنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان به پیریزی طرحهای کوتاهمدت، میان مدت و بلندمدت برای تأمین آب پایدار شهرهای استان اشاره کرد و یاد آور شد: برای شهرصائین قلعه نیز در کوتاهمدت حفر و بهرهبرداری از یک حلقه چاه، در میانمدت بازسازی و اصلاح شبکه این شهر و احداث یک باب مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی و در درازمدت حفر و تجهیز چاه دیگری برای تأمین آب شهر صائین قلعه در نظر گرفتهشده است.
جزء قاسمی افزود: در حال حاضر ۱۲۰ حلقه چاه آب شرب وجود دارد و در استان زنجان دشتهای ابهر و خرمدره در وضعیت بحران آبی قرار دارند.
وی از مردم خواست تا با صرفه جویی در مصرف آب و مصرف بهینه آن امکان استفاده از این نعمت خدادادی را برای همگان فراهم آورند چرا که با کاهش بارشها بحران آب جدی است.
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