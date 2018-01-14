به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی رئیس مجلس در نطق پیش از دستور، با اشاره به اقدامات غیرقانونی اخیر دولت آمریکا در تحریم برخی شخصیت های حقوقی و حقیقی کشورمان گفت: اگرچه رفتار ناهنجار ایالات متحده در این زمینه ها به نحوی شده است که تحریم های آنان باعث آبرو و افتخار اشخاص می شود، اما زیاده خواهی این کشور همراه با سیاست کارچاق کنی تاجرمابانه، تاثیر سویی در مراودات دیپلماتیک گذاشته است.

نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: اقدامات آمریکا صحنه دیپلماسی را با عدم تعین زایدالوصفی مواجه کرده است.

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه تغییر در ساختار توافق هسته ای را نمی پذیرد و تغییرات از سخنی که رئیس جمهور آمریکا اخیرا گفته، با تخریب کل توافق برابری می کند و اگر چنین افکاری در سر دارند بلاشک تا چند ماه دیگر لازم نیست صبر کنند؛ بدانند سر آنان به سنگ خواهد خورد.

حادثه نفت کش ایرانی باید مورد واکاوی بیشتر قرار گیرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به حادثه آتش سوزی نفتکش ایرانی گفت: تصادف کشتی نفتکش در طول هفته اخیر نگرانی زیادی در جامعه ایجاد کرد، کمیسیون امنیت ملی مجلس مستمرا پیگیری لازم از طریق دستگاه های مختلف را به عمل آورد.

وی ادامه داد: ستاد بحران با کمک دولت چین فعال شده است؛ حادثه بسیار تاثربرانگیز است و لازم است تا پایان کار، کمیسیون امنیت ملی موضوع را پیگیری کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص حوادث ۲۰ روز گذشته در کشور گفت: این حوادث از ابعاد مختلف در رسانه ها مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه یکشنبه گذشته مجلس نیز مسئولین امر گزارش هایی پیرامون این حوادث به مجلس ارائه کردند. اهمیت این موضوع به نحوی است که همچنان باید مورد واکاوی بیشتر قرار گیرد اما فصل مشترک همه این تحلیل ها، اموری چند است.

وی در تشریح این امور گفت: اول اینکه مشکلات اقتصادی و بیکاری نگرانی هایی در جامعه ایجاد کرده که انتظارات عمومی، سرعت عمل در حل آن هاست و از طرفی حل برخی امور پیچیده اقتصادی در کشور نیازمند زمان است.

رئیس مجلس اضافه کرد: در چنین شرایطی ضرورت دارد اولا دولت و مجلس متناسب با شرایط کشور از تحمیل فشارهای اقتصادی جلوگیری نمایند ثانیا افزایش تولید محور اصلی بودجه سال آینده باشد و عمران کشور فرع بر هزینه های جاری تلقی نگردد و نادیده انگاری نشود.

نماینده مردم قم گفت: ثالثا در حل مسائل اقتصادی اگر از توان مردم هر چه بیشتر استفاده شود و مشارکت بیشتر داشته باشند زمان حل مسائل کاهش می یابد و به دلیل مشارکت مردم زمان طبیعی حل مسائل نیز قابل درک می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لازمه تحقق این امر این است که مسائل به روشنی برای مردم توضیح داده شود و راه حل های مختلف با آنان در میان گذاشته شود و با همفکری مردم گام های توسعه برداشته شود.

مسئولان در مسائل توسعه ای تفاهم با مردم را اصل قرار دهند

لاریجانی گفت: دوم مسئولان توسعه کشور باید با کمک رسانه ها در حرکت های توسعه ای کشور تفاهم لازم با مردم را اصل قرار دهند. توسعه با بخشنامه و دستورالعمل اداری سامان نمی یابد. تفاهم با نخبگان و توده مردم و متقاعد نمودن آنان در اقدامات اصلاحی اقتصادی ضروری است. صدا و سیما و سایر رسانه ها در این زمینه نقش مهمی خواهند داشت و باید وظیفه ملی خود را بشناسند و به درستی عمل کنند.

گام های کمیسیون تلفیق برای رفع تبعیض از حقوق و پاداش پایان خدمت کارمندان حرکت خوبی بود

وی ادامه داد: در همین زمینه تلاش های کمیسیون تلفیق برای تنظیم بهتر بودجه سال آینده قابل تحسین است مخصوصا گام هایی که برای رفع تبعیض از حقوق و پاداش پایان خدمت برداشتند ارزشمند بوده است. همه ما در مجلس باید تلاش نماییم پیام بودجه سال آینده، حرکت معنادار در تولید، صادرات و عمران کشور و رفع تبعیض باشد.

بانک مرکزی با سرعت عمل بیشتری پیگیر حل موضوع موسسات مالی اعتباری باشد

لاریجانی اظهار داشت: سوم برخی مشکلات در کشور به وجود می آید که نیازمند سرعت عمل در حل آنهاییم نظیر مسائلی که در موسسات اعتباری حادث شد وقت زیادی در کشور صرف هماهنگ سازی در این زمینه شد و همین زمان باعث نگرانی سپرده گذاران گردید. گرچه امروز در مراحل نهایی حل این مشکل قرار داریم لکن بانک مرکزی باید با سرعت عمل بیشتری پیگیر حل موضوع باشد.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه کشمکش های سیاسی در جامعه به نحو آزاردهنده ای مردم را از صحنه سیاست فراری داده است، گفت: کشمکش های سیاسی باعث کاهش اعتماد مردم شده است. انتخابات یک ابزار مبارک برای مردم سالاری است. به شرط اینکه با روش متین و زمان مشخص مورد استفاده قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: اگر در جامعه فضای انتخابات به درون زمان تلاش و کار امتداد یابد انتخابات از حالت ابزار به هدف تبدیل شده و عملا مانع توسعه می گردد. التهابات انتخابات باید پس از رای مردم توسط نخبگان سیاسی به مبدا اشتراک عمل سیاسی جامعه بدل شود نه آغاز مناقشات.

لاریجانی تاکید کرد: متاسفانه برخی تحلیل ها در رسانه ها نشانگر این است که پس از گذشت هفت ماه از انتخابات همچنان فضای رد و بدل سیاسی با پس زمینه انتخابات آن هم گاه با سیاه نمایی ادامه دارد و این امر نتیجه انتخابات را که باید مبنای وفاق سیاسی باشد به چالشی جدید با فرسایش بدل کرده است که نتیجه آن چیزی جز سرخوردگی و عقب افتادگی در توسعه نیست.

وی تاکید کرد: رهبری معظم در تحلیل جامع خود همه را دعوت به همگرایی و هم افزایی نمودند و این یک نکته مهم برای حال و آینده کشور است. اهمیت این موضوع از نقایص اقتصادی کمتر نیست. بستر حل مشکلات اقتصادی در سهم ضرورت همگرایی سیاسی است.

به آتش کشیدن پرچم ایران حرکت اعتراضی نیست بلکه ایجاد آشوب و بلواست

وی گفت: در چنین اوضاع و احوالی دشمنان کینه توز ملت ها با فرصت طلبی از همه ابزارهای خود برای خشونت در کشور بهره جستند و این امر را سازمان دهی کردند، به آتش کشیدن پرچم ایران و تخریب مساجد، حسینیه ها، مغازه ها، بانک ها و کشتن و زخمی کردن پلیس حرکت اعتراضی نیست که در چارچوب قانون اساسی محترم شمرده شود بلکه ایجاد آشوب و بلوا و سلب آسایش مردم و منافع ملت است.

رئیس مجلس تاکید کرد: دیدید چطور خود ملت در برابر این حرکات ایستادگی نمود، رفتار سبک رئیس جمهور آمریکا که دائم با ذوق زدگی توئیت های خود را ارسال می نمود هم تاسف آور بود و هم خنده آور که نهایت خودشیفتگی احمقانه او را نشان می داد که آنی به خود نیامد تا نفرت مستمر ملت را مشاهده کند.

وی اظهار داشت: سخنان دو روز قبل این رئیس جمهور حیرت آور بود که با کلمات بسیار زننده سایر ملت ها را مخاطب قرار داد. بعید است در تاریخ بشر چنین موجودی را عنصر سیاسی پنداشته باشند البته دشمنی برخی کشورها در این حوادث نیز برای همه طبقات ملت ایران دست آموز بود.