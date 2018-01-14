۸۲۳ هزار هکتار از اراضی ملی همدان سنددار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان، مجید ملکی اظهار داشت: با انجام ممیزی اراضی، عرصه‌های منابع طبیعی مورد شناسایی و تشخیص قرار می‌گیرد و حدود آنها از مستثنیات قانونی اشخاص تعیین می شود.

وی به اهداف اصلی ممیزی اراضی اشاره و اضافه کرد: با اقدام مرتبط با ممیزی اراضی حقوق دولت از مستثنیات اشخاص تفکیک و تعیین تکلیف شده و با اعمال حاکمیت دولت (اخذ سند مالکیت اراضی ملی) بر عرصه‌های منابع طبیعی ضمن تحقق بخشیدن به اهداف سازمانی شامل حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری صحیح منابع طبیعی، زمینه مناسب برای جلوگیری از تخریب و تجاوز به اراضی ملی فراهم می‌شود.

وی عنوان کرد: تاکنون بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی استان همدان مورد تشخیص و شناسایی قرار گرفته و در خصوص مابقی اراضی نیز به دلیل وجود گپ (فضای موجود بین پلاک‌های ثبتی) و داشتن برخی مشکلات حقوقی موضوع در حال پیگیری است.

ملکی مساحت کل اراضی ملی استان همدان را بیش از ۹۰۵ هزار هکتار اعلام کرد و افزود: تاکنون برای بیش از ۸۲۳ هزار هکتار این اراضی سند به نام دولت صادر شده که ۴۸ هزار و ۵۲ هکتار این اسناد به صورت تک‌برگی و حدود ۷۷ هزار و ۳۶۸ هکتار آن به صورت دفترچه‌ای است.