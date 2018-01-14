ناتو عزم راسخی برای نابودی منابع تامین طالبان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «لینس بونچ» فرمانده عملیاتی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان اعلام کرد که ۶۰ درصد مصارف مالی طالبان از تولید و قاچاق مواد مخدر تأمین می‌شود.

وی اما تاکید کرد که در عملیات مشترک ناتو و نیروهای امنیتی افغانستان، تمام کارخانه‌های تولید مواد مخدر در این کشور از بین برده خواهد شد.

ژنرال بونچ همچنین افزود که در حال حاضر تلاش‌ها برای از بین بردن منابع مالی طالبان آغاز شده است. به گفته وی ناتو در حال هدف قرار گرفتن کارخانه‌های تولید مواد مخدر این گروه است.

لازم به ذکر است که عملیات مشترک قوای ناتو و نیروهای امنیتی افغانستان برای نابودسازی کارخانه‌های تولید مواد مخدر چند ماه قبل آغاز شد. پیش از این مقامات دولتی افغانستان از نابودی ۸ کارخانه تولید مواد مخدر در «هلمند» خبر داده بودند.

با این حال، بونچ اعلام کرد که در استراتژی جدید آمریکا به ماموریت حمایت قاطع ناتو صلاحیت بیشتری داده شده تا منابع تامین و حمایت طالبان را نابود کند.

به گفته وی مصارف سالانه طالبان به ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد و از این مجموع، ۶۰ درصد آن از تولید مواد مخدر به دست می‌آید.