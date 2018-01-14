  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۴ دی ۱۳۹۶، ۹:۳۸

تظاهرات ضد صهیونیستی در «دهلی نو» در آستانه سفر نتانیاهو به هند

تظاهرات ضد صهیونیستی در «دهلی نو» در آستانه سفر نتانیاهو به هند

مسلمانان در دهلی نو در آستانه سفر نتانیاهو به هند تظاهرات اعتراضی برگزار کردند و خواهان قطع روابط هند و اسرائیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، مسلمانان در دهلی نو در آستانه سفر نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به هند تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. تظاهرات کنندگان آدمک نتانیاهو را که قرار است امروز (یکشنبه) به هند سفر کند آتش زدند.

«مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر نتانیاهو» از شعارهای تظاهرات کنندگان در دهلی نو بود.

«عبدالسمیع» از تظاهرات کنندگان گفت: اینجا کشور «گاندی» و «نهرو» است. شعار ما صلح و دوستی است و سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستیِ ظالم و جنایتکار به هند تاسف آور است.

سخنرانان در این تجمع اعتراضی با تشریح جنایت های اسرائیل علیه مسلمانان مظلوم فلسطین از دولت هند خواستند روابط خود را با رژیم صهیونیستی قطع کند.

کد مطلب 4198858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها