تظاهرات ضد صهیونیستی در «دهلی نو» در آستانه سفر نتانیاهو به هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، مسلمانان در دهلی نو در آستانه سفر نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به هند تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. تظاهرات کنندگان آدمک نتانیاهو را که قرار است امروز (یکشنبه) به هند سفر کند آتش زدند.

«مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر نتانیاهو» از شعارهای تظاهرات کنندگان در دهلی نو بود.

«عبدالسمیع» از تظاهرات کنندگان گفت: اینجا کشور «گاندی» و «نهرو» است. شعار ما صلح و دوستی است و سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستیِ ظالم و جنایتکار به هند تاسف آور است.

سخنرانان در این تجمع اعتراضی با تشریح جنایت های اسرائیل علیه مسلمانان مظلوم فلسطین از دولت هند خواستند روابط خود را با رژیم صهیونیستی قطع کند.