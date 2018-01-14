پلاتو خصوصی مارلیک در مجموعه تئاتر شهر کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اهداف اداره کل هنرهای نمایشی استان کرمانشاه، مدیریت هماهنگی تئاتر استانها و انجمن هنرهای نمایشی ایران به جهت توسعه تئاتر و فضاهای اجرایی، آموزشی و تمرینی به خارج از حوزه ادارات ارشاد و توسعه این مجموعه ها در بخش خصوصی، گروه ثبت شده تئاتر مارلیک به سرپرستی بهاره زاهد دوست اقدام به ایجاد فضایی برای تمرین گروه های نمایشی کرد.

بهاره زاهد دوست در اینخصوص گفت: پلاتو های تمرینی گروه مارلیک در دو فضای کاملا مجزا هرکدام با مساحت۳۰ متر مربع داری سرویس بهداشتی، تجهیز و آماده استفاده گروه های نمایشی شده است.

این مسئول ادامه داد: این گروه برای این مهم ضمن رعایت تمام اصول فضاهای تمرینی با بیش از ۲۰۰ میلیون ریال سرمایه گذاری در این حوزه باعث خواهد شد تا مشوقی برای دیگر گروه ها برای استقلال خود و درآمد زایی مناسب نیز شوند.

سرپرست گروه مارلیک در خصوص دیگر اهداف راه اندازی این پلاتو خصوصی تصریح کرد: هدف بعدی گروه تاسیس مرکز آموزشی تئاتر و پلاتو اجرای تئاتر طبق دستورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود که مقدمات آن نیز در حال پیگیری است.