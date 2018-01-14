تهیه جهیزیه ۳۰ زوج جوان توسط مجمع خیرین ازدواج نهاوند

محرم روزبه در گفتگو با خبرنگار مهر از اعطای جهیزیه ۳۰ زوج جوان توسط مجمع خیرین ازدواج شهرستان نهاوند خبر داد.

روزبه بیان کرد: جهیزیه ۳۰ زوج جوان شامل گاز خوراک پزی، ظروف آشپزخانه، پتو و وسایل مورد نیاز زندگی است که به این زوج های جوان اهدا می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند با بیان اینکه ازدواج امر مقدسی و مورد تاکید و توجه اسلام و بزرگان دین بوده و هست، افزود: باید سنت الهی و حسنه ازدواج با کمترین هزینه ها انجام گیرد تا زندگی اسلامی در بین جوانان جامعه گسترش یابد.

وی با بیان اینکه جهیزیه زوج های جوان در مراسمی به آنها اهدا می شود، گفت: این هدایا دهه فجر امسال به زوج ها اهدا خواهد شد.