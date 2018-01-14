امضای توافق نامه تسهیلات ۶.۵ میلیارد یورویی با کشورهای اروپایی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان شرقی با اعلام این خبر گفت: هفته گذشته توافق نامه های پنج میلیارد یورویی با ایتالیا و ۱.۵ میلیارد یورویی با دانمارک و اتریش برای دریافت وام هایی با سود پنج درصد امضا شده است.

وی با اشاره به این که سرمایه‌گذاران ظرفیت ها و پتانسیل های سرمایه‌گذاری در ایران و تبریز را می شناسند، افزود: باید از فرصت های پیش آمده بعد از برجام برای تعریف پروژه‌ها استفاده کنیم.

استاندار آذربایجان‌شرقی در ادامه بر لزوم کوتاه کردن فرآیند تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و رفع موانع تاکید و تصریح کرد: مدیران باید حتما با اشکال مختلف تامین مالی آشنا بوده و فرایند تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری را در حداقل زمان ممکن انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: لازم است همه مدیران در مورد پروژه های سرمایه‌گذاری شده و در حال اجرا اتفاق نظر داشته و آنها را به سرعت تکمیل کنند زیرا با طولانی شدن فرآیندهای سرمایه گذاری، مشکل به روز کردن قیمت ها هم پیش می آید و این موضوع نیز خود پروسه‌ای دست و پا گیر و طولانی است.

خدابخش با بیان این که سرمایه گذاری در یک پروژه برای سرمایه گذار هم باید توجیه داشته باشد، خطاب به مدیران گفت: شما خودتان را جای سرمایه گذار بگذارید و ببینید که سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شما چقدر توجیه اقتصادی دارد.

وی در ادامه با اشاره به فاینانس جذب شده برای خط دو متروی تبریز تصریح کرد: طبق گزارشی که مدیرعامل مترو ارائه داده است خط دو متروی تبریز ۴۲۰ میلیون دلار فاینانس دارد و بانک مربوط به این فاینانس هم مشخص شده که البته با وجود این که تا کنون ۶۱ مرحله مکاتبه در این مورد صورت گرفته است اما هنوز نتیجه قطعی گرفته نشده و باید به صورت دقیق موانع موجود در این زمینه شناسایی شوند.

استاندار آذربایجان شرقی وجود ۱۹ نماینده از استان در مجلس شورای اسلامی را ظرفیت بزرگی دانست و تاکید کرد: ما باید با استفاده از ظرفیت نمایندگان استان موانع قانونی سر راه جذب سرمایه گذار را از میان برداشته و مشکلات اعتباری دولت را با جذب سرمایه‌گذار و تامین انواع منابع مالی خارجی و صندوق توسعه ملی جبران کنیم.