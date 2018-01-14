۳۰پروژه مهم تولید و حمل و نقل ورامین پیشوا قرچک و پاکدشت بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت اله ترکی صبح یکشنبه از بررسی ۳۰ پروژه و طرح ویژه جنوب شرق استان تهران خبر داد و گفت: این پروژه ها و طرح ها با حضور مدیران و نمایندگان ۱۵ دستگاه اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این پروژه ها مربوط به شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت است، که با محوریت برنامه ۵ ساله ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، توسعه و اشتغال زایی اجرایی می شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اضافه کرد: پروژه های مذکور در حوزه های تولید، حمل و نقل ریلی و زیربنایی است، که در قالب سند توسعه و آمایش استان تهران بررسی شد.

وی همچنین کشاورزی، آبیاری تحت فشار، آبخیزداری، آب شرب پایتخت و شهرستان ها، محیط زیست، مقابله با آلودگی هوا و ریزگردها، سامان دهی حمل و نقل عمومی، توجه به مسکن و بافت های فرسوده شهر و روستا را از مهم ترین اولویت های استان تهران در سال ۹۷ دانست و گفت: پس از این اولویت ها، توسعه همگام با اشتغال قرار دارد، که سبب کاهش بیکاری و بالندگی استان خواهد شد.