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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۹:۳۰

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران:

۳۰پروژه مهم تولید و حمل و نقل ورامین پیشوا قرچک و پاکدشت بررسی شد

۳۰پروژه مهم تولید و حمل و نقل ورامین پیشوا قرچک و پاکدشت بررسی شد

تهران- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از بررسی ۳۰ پروژه و طرح ویژه حمل و نقل ریلی و تولید در شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت اله ترکی صبح یکشنبه از بررسی ۳۰ پروژه و طرح ویژه جنوب شرق استان تهران خبر داد و گفت: این پروژه ها و طرح ها با حضور مدیران و نمایندگان ۱۵ دستگاه اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این پروژه ها مربوط به شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت است، که با محوریت برنامه ۵ ساله ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، توسعه و اشتغال زایی اجرایی می شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اضافه کرد: پروژه های مذکور در حوزه های تولید، حمل و نقل ریلی و زیربنایی است، که در قالب سند توسعه و آمایش استان تهران بررسی شد.

وی همچنین  کشاورزی، آبیاری تحت فشار، آبخیزداری، آب شرب پایتخت و شهرستان ها، محیط زیست، مقابله با آلودگی هوا و ریزگردها، سامان دهی حمل و نقل عمومی، توجه به مسکن و بافت های فرسوده شهر و روستا را از مهم ترین اولویت های استان تهران در سال ۹۷ دانست و گفت: پس از این اولویت ها، توسعه همگام با اشتغال قرار دارد، که سبب کاهش بیکاری و بالندگی استان خواهد شد.

کد مطلب 4198890

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