تشکیل پرونده سلامت برای مفاخر ورزشی ایران

به گزاش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری- تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، غلامرضا نوروزی با اشاره به خدمات متنوع و گسترده فداسیون پزشکی ورزشی به اقشار مختلف جامعه ورزش، اظهار داشت: مجموعه پزشکی ورزشی همواره تلاش داشته تا در چارچوب قوانین و مقررات و به بهترین شکل ممکن در خدمت جامعه ورزش باشد. در تازه ترین اقدام با توجه به ضرورت حمایت از پیشکسوتان ورزش کشور و تاکید وزارت ورزش و جوانان طرح حمایتی ویژه ای را برای اساطیر ورزش کشور به زودی اجرا می کنیم.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: با توجه به پا به سن گذاشتن پیشکسوتان ورزش کشور و نیاز آنها به معاینات دوره ای و منظم، باید قبل از پیش آمدن حادثه یا ابتلاء این عزیزان به بیماری، برای حفظ سلامت آنان تلاش کنیم.

او تصریح کرد: ما نباید بگذاریم بعد از رسیدن بزرگانی همچون ناصر حجازی، منصور پورحیدری، پهلوان عباس زندی و... به مراحل آخر درمان، وارد عمل شویم بلکه ضروری است برای این دُرهای گرانبهای ورزش ایران به موقع اقدامات لازم را انجام دهیم.

نوروزی یادآور شد: بر این اساس برای اساطیر ورزش ایران پرونده سلامت تشکیل داده و با اعزام تیم پزشکی ورزشی به محل سکونت آنان یا مراجعه خود آنها به درمانگاه فداسیون پزشکی ورزشی ارزیابی های دوره ای به عمل می آید تا اقدامات پیشگیرانه برای حفظ سلامت این عزیزان، در اسرع وقت انجام شود.