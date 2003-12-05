برانكو ايوانكوويچ با خبرنگاران گفتگو مي كند

به گزارش خبرنگار"مهر" بنابر اعلام فدراسيون فوتبال ، برانكو ايوانكوويچ سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان ساعت 14 روز دوشنبه 17 آذر ماه در محل آمفي تاتر آكادمي فوتبال با نمايندگان رسانه هاي گروهي ديدار و به سئوالات آنها در خصوص تيم ملي پاسخ خواهد داد .

برانكو كه پس از 5 پيروزي متوالي در رقابت هاي مقدماتي جام ملت هاي آسيا ، نخستين شكست خود را پس از همكاري مجدد با فدراسيون فوتبال در ديدار دوستانه سه شنبه شب گذشته مقابل تيم ملي كويت تجربه كرد ، با انتقادات بسياري از سوي مطبوعات و رسانه هاي گروهي روبرو شد و انتظار مي رود در جلسه مطبوعاتي روز دوشنبه دلايل و جزئيات بيشتري از اين شكست را ارائه كند .

گفتني است اين دومين جلسه مطبوعاتي برانكو ايوانكوويچ پس از قبول مسئوليت هدايت تيم ملي فوتبال كشورمان محسوب مي شود .

