در خصوص عملکرد گذشته شهرداری نباید سیاه نمایی یا سفیدنمایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ‎محسن هاشمی در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان این که امروز حدود ۱۴۰ روز از انتصاب دکتر نجفی به سمت شهردار تهران با اجماع اعضای دوره پنجم شورای شهر می گذرد گفت: قرار است مطابق با مصوبه شورا، گزارش وضعیت شهرداری تهران در پایان دوره چهارم شورا و اتمام مسئولیت شهردار پیشین توسط شهردار منتخب به شورای شهر ارائه شود، به همین مناسبت نکاتی را عرض می کنم.

وی ادامه داد: برای بررسی دقیق عملکرد دوره گذشته شهرداری تهران، نیاز به زمان، اختیارات قانونی و فرایندی است که به طور طبیعی در این فرصت کوتاه امکان پذیر نبود، تهیه گزارش تفریغ بودجه شهرداری تهران که دچار تاخیر زمانی به مدت چندسال است و گزارشات نهادهای نظارتی اقدامی در این راستا است و اگر شورای شهر قرار باشد همچون نظارت مجلس شورای اسلامی بر دستگاه های دولتی، نظارتی روزآمد و موثر بر عملکرد شهرداری داشته باشد نیازمند ابزارهایی نظیر دیوان محاسبات شهری می باشد که بتوانند به موقع و با صحت و دقت و سرعت کافی این نظارت را انجام و نتیجه را به شورا گزارش دهند.

‎‎به گفته هاشمی دو رویکرد افراطی و تفریطی در ارزیابی عملکرد شهرداری در دوره گذشته وجود دارد، رویکرد نخست سیاه نمایی و نادیده انگاشتن نقاط مثبت و تلاشها و پروژه های عمرانی است و رویکرد تفریطی سفیدنمایی و جنبه تبلیغی دادن به ارزیابی برای تمجید از عملکرد گذشته، در حالی که قضاوت ما بایست واقع بینانه و بر اساس انصاف و اعتدال باشد.

‎‎رییس شورای شهر تهران با بیان این که بخشی از انتقادات به عملکرد گذشته شهرداری تهران، ناشی از سیاست گذاری آن دوره بوده است که برآیند تعامل شورای شهر و شهرداری است گفت: سیاست خودرومحوری و انجام پروژه های بزرگ اتوبان در شهر، هم در بعد سیاستگذاری ممکن است مورد انتقاد واقع شود و هم در بعد اجرا از نظر میزان هزینه صرف شده و رعایت مقررات و قواعد قانونی، آنچه که در این گزارش مورد نظر بعد دوم یعنی تطبیق عملکرد با مقررات است نه نقد از سیاستهای گذشته.

وی ادامه داد: همانگونه که انتقاداتی به دوره گذشته عملکرد شهرداری وجود دارد، ممکن است انتقاداتی به رویه جدید نیز بوجود بیایید، نباید از افراط در سیاستهای انبساطی و افزایش بی رویه هزینه کرد در پروژه ها به دام سیاستهای انقباضی و عدم تحرک و فعالیت در پروژه ها بخصوص حوزه های اولویت دار شهری مانند سیستم حمل ونقل عمومی بیافتیم. روزمرگی و رکود در بخش عمران و سازندگی وتوسعه شهر می تواند زیان بارتر از سیاستهای انبساطی باشد.

هاشمی با اشاره به این که نمی توان روند گذشته را نفی و نقد کرد ولی با همان سیاستها و مدیران عمل نمود، گفت: آراء مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت معنادار بود و باید این تحول در حوزه اجرا و نه تنها گفتاردرمانی مدیریت شهری دیده شود، ما به برنامه های عملیاتی و قابل پایش برای تحول در حوزه شهری نیازمندیم.

وی اضافه کرد: سیاستهای جدید در حوزه شهرسازی و سایر اموری که مورد نیاز مردم جهت ساخت و ساز و نوسازی است باید به سرعت تدوین شود، ضابطه مند کردن و ایجاد وحدت رویه در شهرسازی، یکی از اولویتهای ماست. ایجاد تبعیض واختلاف فاحش بین مجوزهای صادره در گذشته وامروز به اندازه تداوم اقدام بی ضابطه در فروش تراکم وشهرفروشی موجب نارضایتی می کند.

رییس شورای شهر تهران گفت: ارائه برنامه ای متفاوت از برنامه های گذشته و دارای رویکرد توسعه گرایی واقع بینانه یکی از نیاز های مهم مدیریت شهری است که باید لایحه اسناد بالادستی آن از جمله چشم انداز و سیاستهای کلی به شورای پنجم ارائه گردد تا فرایند تدوین برنامه ای قابل پایش و اجرا با سرعت بیشتری طی شود.

هاشمی اضافه کرد: برخورد سیاسی با مسایل مدیریت شهری چه در مورد عملکرد دوره فعلی توسط رسانه ملی و برخی دستگاه ها و نهادها و چه در مورد دوره گذشته توسط رسانه ها و جریانات سیاسی پیروز در انتخابات نتیجه مفیدی برای شهروندان نخواهد داشت و بهتر است با نگاه کارشناسی، انصاف واعتدال به موضوعات نگریسته و مسایل بررسی شوند تا فرایند مثبتی را در مدیریت شهری شاهد باشیم.