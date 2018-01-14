غلامحسن احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر دفع زباله در زنجان به صورت سنتی انجام می‌شود، افزود: فرآیند دفع زباله در آینده این گونه است که بر اساس فراخوان و آگهی‌هایی که اعلام شده، شرکت‌ها و افراد متعددی اعلام آمادگی کرده بودند که از بین تقاضاهای رسیده، فقط یک شرکت صد درصد سرمایه‌گذاری در این زمینه را قبول کرد.

وی با اشاره به اینکه شرایط این سرمایه‌گذار کاملا با شرایط مجموعه شهرداری زنجان هم‌خوانی داشت، تصریح کرد: این شرکت، متشکل از کنسرسیوم شرکت‌های آلمان، انگلیس و هلند است که هر کدام با تکنولوژی‌های خاص خود قرار است در این زمینه ورود پیدا کنند. قراردادی نیز در این راستا منعقد شده است که به واسطه این قرارداد، باید یک شرکت را در ایران به ثبت برسانند که در حال حاضر در مرحله عقد قرارداد بوده و سپس برای خرید تضمینی برق، انجام کارهای مطالعاتی طرح و نیز اخذ مجوزهای زیست‌محیطی اقدام خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهردار زنجان با یادآوری اینکه روزانه ۳۲۰ تا ۳۵۰ تن زباله خانگی در شهر زنجان تولید می‌شود، ادامه داد: شرکت مذکور قرار است با وارد کردن تکنولوژی خود که مطابق با استانداردهای روز دنیا بوده و هیچ‌گونه آلایندگی را به همراه ندارد، اقدام به تولید ۱۷ مگاوات انرژی برق از محل تبدیل زباله به این فرآیند اقدام کند.

احمدی در خصوص تولید کودهای گیاهی از زباله نیز اظهار کرد: در حال حاضر شکل دیگری از این نوع سرمایه‌گذاری وجود ندارد، هر چند در گذشته در این زمینه فراخوان داده بودیم اما شرکتی برای سرمایه‌گذاری در زمینه تولید کمپوست از زباله اعلام آمادگی نکرد.

وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین بحث در زمینه تولید کمپوست از زباله این است که آیا سرمایه‌گذاری حاضر است در این زمینه که به حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است ورود پیدا کند، افزود: دومین بحث نیز این است که باید فرآیندی برای این قضیه تعریف کنیم تا بتوانیم کود مناسبی تولید کنیم که اگر از این تکنولوژی برخوردار نباشیم ممکن است خود این کودی که با این فرآیند تولید شده است، برای مباحث کشاورزی یک آلاینده باشد.

احمدی با تاکید بر اینکه اقداماتی که شهرداری برای رفع آلودگی این شهر و دور کردن خطر آلودگی از شهروندان با این نوع سرمایه‌گذاری‌ها انجام می‌دهد، برای شهرداری زنجان یک برگ برنده است، افزود: تصمیمی که امروز در زمینه دفع زباله گرفته شده، مربوط به برهه کنونی است، لذا این قضیه در شرایط فعلی و با وضعیت فعلی شهر و شهرداری، مناسب‌ترین شیوه محسوب می‌شود.

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان در ادامه با اشاره به مهم‌ترین مشکل در زمینه جمع‌آوری زباله در زنجان گفت: جمع‌آوری زباله بحثی کاملاً جدا از دفع زباله است. در جمع‌آوری زباله، این فرآیند باید به صورت مکانیزه انجام شود و برای تحقق کامل این مهم، نیاز به توسعه مخازن جمع‌آوری زباله در سطح شهر داریم که متاسفانه در حال حاضر به دلیل عدم وجود ماشین‌آلات مکانیزه در این زمینه که متعلق به شهرداری باشد، دچار مشکل هستیم.

احمدی خاطرنشان کرد: مجبور شده‌ایم از طریق توان بخش خصوصی و با انتشار آگهی، همکاری یک شرکت را در این زمینه جلب کنیم که به واسطه این همکاری، ماشین‌آلات جمع‌آوری زباله به صورت مکانیزه تأمین شده و هم‌اکنون در حال ارائه خدمات به شهروندان زنجانی در زمینه جمع‌آوری زباله است که در اولین گام، این اقدام برای منطقه ۲ زنجان در حال اجرا بوده و سپس در سایر مناطق نیز به اجرا گذاشته خواهد شد.