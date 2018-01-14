آثار برجام الی یوم القیامه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نهمین جشنواره بین المللی فارابی با بیان اینکه اگر علم نباشد انسان به بیراهه می رود، گفت: استفاده نادرست از علم هر جامعه ای را می تواند به نابودی بکشاند. اینکه گفته می شود ساخت، انباشت و استفاده از سلاح های هسته ای حرام است به این دلیل است که علوم اسلامی و انسانی باید پیشتاز صنعت باشد.

وی افزود: عقل، دین و اخلاق چراغ راهنمای ماست و ما نمیتوانیم بدون چراغ در دنیای امروز حرکت کنیم. علم و دانشی می تواند ما را به تجدد و تمدن و توسعه واقعی برساند که در سرلوحه آن علوم انسانی و اسلامی باشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه تحول در علوم انسانی با مهندسی درست نمی شود، اظهار داشت: علوم انسانی با پول پیشرفت نمی کند و با سفارش متحول نمی شود؛ چرا در عصر ما شهید مطهری نیست؟ چرا علامه طباطبایی نیست؟ مگر آنها با سفارش درس خواندند؟ بجای پول و سفارش و مهندسی، فضای آزاد و فضای نقد را در اختیار اندیشمندان و دانشمندان ما قرار دهید.فضای نقد باید باز باشد چرا که در این فضا این افراد رشد می یابند.

روحانی ادامه داد: علم بدون تضارب آرا پیشرفت نخواهد کرد و بدون نقد و انتقاد و بحث و رویارویی دقیق اخلاقی و علمی اندیشمندان و دانشمندان رشد نخواهند کرد.

وی با تاکید بر به رسمیت شناختن فضای نقد، انتقاد، اختلاف فکری و نظری، گفت: باید به اختلاف نظرها احترام بگذاریم چراکه اختلافی که در چارچوب نظریه باشد، میتواند برای وحدت جامعه ما مناسب باشد و فشار بر روی وحدت ماشینی میتواند برای انسجام جامعه ما مخرب باشد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امروز در سطح جهان بحث ما در بسیاری از مسائل، احترام به علوم انسانی است اظهار داشت: در هفته های اخیر آمریکایی ها در دو بخش دچار شکست بزرگ شدند.یک بخش آنجا که خواستند در برابر افکار جهان بایستند و تعهدات بین المللی را زیر پا بگذارند. تعهدات یا از جنس حقوق است و یا از جنس اخلاق و روابط صحیح انسانی است. دنیا در برابر آمریکا ایستاد.

روحانی ادامه داد: آنها می خواستند در چند روز پیش تعهد بین المللی خود را در برجام کنار بگذارند، صف مقابل آمریکا را دیدیم. تمام کشورهای دنیا بجز یکی دو کشور و یک رژیم منفور همه یکپارچه در برابر آنها بودند.

وی با بیان اینکه اگر به تعهد احترام نگذاشتیم باید فاتحه تمدن را در جامعه بخوانیم، خاطرنشان کرد: اگر به مقررات انسانی و ارزش های دینی و فرادینی احترام نگذاریم، هرچه علم و صنعت پیشرفت کند بی فایده خواهد بود.

روحانی، راستگویی و وفای به عهد دولت و ملت ایران در برجام را ارزش بسیار بزرگی دانست که اسلام بر آن تاکید دارد و افزود: اگر ارزش ها در جامعه زیرپا گذاشته شود و اگر تعهد یک دولت در پیوستگی دولت قبلی زیرپا گذاشته شد دیگر هیچ تعهدی در سطح بین المللی پابرجا نیست. مگر یک دولت چند سال روی کار است؟ اعتماد وقتی باقی می ماند که دولت ها به تعهدات دولت های قبل پایبند بمانند.

وی ادامه داد: خوشحالم که حاکمیت کاخ سفید در به هم ریختن تعهدات بین المللی و زیرپا گذاشتن وفای به عهد و ایستادگی مقابل مصوبه شورای امنیت سازمان ملل و توافق ۷ کشور ناموفق بود. این پیروزی برای بشریت اخلاق و حقوق است.

رئیس جمهور با اشاره به سخنان خود در گذشته گفت: من بارها گفته ام ما در برجام موفقیت هایی بدست آوردیم که هرگز از بین نخواهد رفت و هیچ کسی نمی تواند آنها را از بین ببرد. در برجام به دنیا گفتیم که معضل پیچیده منطقه ای و بین المللی با میز مذاکره قابل حل و فصل است و این مهم هرگز از بین نمی رود حتی اگر کسی روزی همه عهدها و برجام را از بین ببرد این پیروزی باقی است.

وی افزود: ما ثابت کردیم ایران راستگوست و دشمنان ما دروغگو هستند. ما ثابت کردیم بدنبال سلاح هسته ای نبودیم. راستگویی ایران را آژانس با اجماع آرا و حتی خود آمریکایی ها اعلام کرد و پی ام دی را خاتمه داد این یعنی ایران راست گفته و معاندان آن دروغ گفته اند. این پیروزی همیشگی است و از بین نمی رود.

روحانی گفت: ما در برجام کاری کردیم که دنیا بپذیرد ایران حق تحقیق و توسعه هسته ای دارد در حالی که در گذشته می گفتند ایران این حق را ندارد. این پیروزی خدشه بردار نیست. برخی هنوز ابعاد برجام را لمس نکرده اند. برجام آثار دائمی دارد که الی یوم القیامه ادامه پیدا می کند. برخی دیگر از آثار آن هم ممکن است بماند یا نماند.

رئیس جمهور با بیان اینکه برجام از سال ۹۴ اجرایی شده، اظهار داشت: در طول این دو سال درآمد نفتی و میعانات دو برابر شده و صدها سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شده که تبدیل به کارخانه و بنگاه اقتصادی، نیروگاه، بندر، لکوموتیو و هواپیما شده و از بین رفتنی نیست.

وی ادامه داد: چه کسی توانست در یک مذاکرات سخت بین المللی برای ایران موفقیت بدست بیاورد؟ علم حقوق و علم سیاست. این علوم انسانی است که می تواند سرنوشت جامعه را تعیین کند. البته این به معنای این نیست که ارزش علوم دیگر کمتر است اما سرلوحه علوم، علوم انسانی است که می تواند استعدادها را تشویق کند.

رئیس جمهور گفت: سرلوحه علوم، هم برای مادیت و هم برای معنویت، علوم انسانی است. باید دانشجویان و با استعدادها را تشویق و فضای دانشگاه ها را باز کنیم و تحقیقات را آزاد بگذاریم.

وی تصریح کرد: سه یا چهار نفر نمی توانند در یک اتاق بنشینند و علوم انسانی را هدایت کنند بلکه این علوم انسانی است که باید جامعه را هدایت کند. علوم انسانی در یک پروسه، جامعه آزاد و بحث و مباحثه رشد می کند.

روحانی ادامه داد: این علوم باعث شد درباره سرنوشت کشور شرایط دیگری به وجود بیاید؛ دیپلمات های ما قراردادی را نوشتند و منعقد کردند البته من نمی خواهم بگویم این قرارداد هیچ نقصی ندارد اما قراردادی است که این آقای ترامپ یک سال است خودش را به در و دیوار می زند تا این قرارداد را به هم بزند اما تاکنون موفق نشده است.

رئیس جمهور افزود: این به معنای پیروزی تعهدات بین المللی و پیروزی حقوق بر دیکتاتوری است. آمریکایی ها نتوانستند با استکبار و دیکتاتوری و خود بزرگ بینی افکار عمومی جهان را زیر پا بگذارند، این یک شکست بزرگ برای آمریکا و یک پیروزی بزرگ برای علوم انسانی ایران است.

وی با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران بیان کرد: من خواهش می کنم که به همه مردم ایران احترام بگذارید، حالا اگر شما می گویید فردی از جایی تحریک شده و جاسوس بوده اجازه بدهید تا در یک دادگاه صالح ثابت شود. هر کسی که به خیابان می آید یا خس و خاشاک است یا گاو است یا گوساله است یا آشغال. این چطور صحبت کردن است؟ چرا توهین و چرا بی ادبانه با جامعه برخورد می کنید؟

روحانی ادامه داد: یک عده ای برای اعتراض به خیابان آمدند و عده ای دیگر سوءاستفاده کردند این در همه جای دنیا وجود دارد. فردا در لندن و نیویورک اگر تظاهراتی شود عده ای می آیند و شیشه ها را می شکنند. نباید همه را با یک چوب برانیم؛ باید به خصوص در تریبون های مقدس دقیق تر حرف بزنیم.

رئیس جمهور افزود: ملت ما ملت بزرگی است. اعتراض ها به پایان رسید و عده ای در این میان سوءاستفاده کردند و نیروهای امنیتی ما شرایط را به خوبی اداره کردند. این اعتراض ها به پایان رسید اما کار شما شروع شده است. باید روانشناسان اجتماعی و کسانی که در علوم انسانی حضور دارند پیرامون اعتراضات اخیر صحبت و تحلیل کنند.

وی افزود: اگر خدایی نکرده روزی ارزش های دینی یا ملی ما نزد جوانان کمرنگ شود، مقصر هستیم. شما اساتید و فرهیختگان این مسئولیت را به عهده دارید. علوم انسانی باید چنین مسائلی را تبیین کند.

وی گفت: مردم ، ملت و کشور ما فرهیخته و بزرگ هستند. البته باید با مردم حرف بزنیم و بگوییم چگونه باید از ابزار فضای مجازی استفاده شود. هر چیزی فرهنگ استفاده درست از آن ابزار را نیاز دارد. علوم انسانی باید به میدان آمده و بگوید ما چه می خواهیم و چگونه می توانیم جامعه را به نقطه ای برسانیم که مطلوب مردم و شرع و عقل است.

رئیس جمهور ادامه داد: خوشبختانه آمریکایی ها در مسئله داخلی و برجام ما شکست خوردند اما ملت ما با وحدت پیروز شدند باید در کنار وحدت به پیروزی های بیشتر دست یابیم.