  1. استانها
  2. زنجان
۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴

مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

بیمار مغزی در خدابنده به سه نفر حیات دوباره بخشید

بیمار مغزی در خدابنده به سه نفر حیات دوباره بخشید

زنجان-مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: با اهدای عضو بیمار مغزی اهل روستای گل‌تپه شهرستان خدابنده، سه نفر حیات دوباره یافتند.

رویاءقهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از اهدای عضو یک بیمار مغزی  خبر داد و افزود: کبری اسلامی  از اهالی روستای گل‌تپه از توابع شهرستان سلطانیه است که با رضایت خانواده این بیمار کلیه‌ها و کبد وی به سه بیمار زندگی  دوباره بخشید. 

وی اظهار کرد: از زمان فعالیت شهرستان خدابنده ۲۰ مورد اهدای عضو داشته است که در این میان در سال جاری اهدای عضو در این شهرستان بسیار خوب بوده و فرهنگ اهدای عضو به خوبی جاافتاده است. 

مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: طی ۹ ماهه سال جاری  با رضایت خانواده ۲۱ مرگ مغزی نسبت به اهدای عضو بیمار خود اقدام کرده‌اند و بیش از ۶۵ عضو اهداشده است.

قهرمانی ابراز کرد: اهدای عضو در استان زنجان طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است و  باید تلاش شود فرهنگ اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در جامعه توسعه یابد و خوشبختانه در استان فرهنگ اهدای عضو به خوبی جاافتاده ولی باید این فرهنگ توسط رسانه‌ها به خوبی فرهنگ‌سازی شود.

مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: اهدای عضو بیمار مرگ مغزی طبق شرایط و فرآیندهای خاص انجام می‌شود و نبود بیماری‌های مزمن ازجمله سرطان، دیابت و حداکثر سن ۶۵ سال متوفی ازجمله شرایط مهم برای اهدای عضو است. 

قهرمانی افزود: خوشبختانه استان زنجان در بحث اهدای عضو جزو ۱۰ استان برتر کشور است و روزبه‌روز این فرهنگ تقویت می‌شود و کارت پیوند عضو یکی دیگر از مسائلی است که باید فرهنگ‌سازی شود و همه مردم باید کارت اهدای عضو داشته باشند.

کد مطلب 4198924

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها