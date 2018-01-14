بیمار مغزی در خدابنده به سه نفر حیات دوباره بخشید

رویاءقهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از اهدای عضو یک بیمار مغزی خبر داد و افزود: کبری اسلامی از اهالی روستای گل‌تپه از توابع شهرستان سلطانیه است که با رضایت خانواده این بیمار کلیه‌ها و کبد وی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید.

وی اظهار کرد: از زمان فعالیت شهرستان خدابنده ۲۰ مورد اهدای عضو داشته است که در این میان در سال جاری اهدای عضو در این شهرستان بسیار خوب بوده و فرهنگ اهدای عضو به خوبی جاافتاده است.

مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: طی ۹ ماهه سال جاری با رضایت خانواده ۲۱ مرگ مغزی نسبت به اهدای عضو بیمار خود اقدام کرده‌اند و بیش از ۶۵ عضو اهداشده است.

قهرمانی ابراز کرد: اهدای عضو در استان زنجان طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است و باید تلاش شود فرهنگ اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در جامعه توسعه یابد و خوشبختانه در استان فرهنگ اهدای عضو به خوبی جاافتاده ولی باید این فرهنگ توسط رسانه‌ها به خوبی فرهنگ‌سازی شود.

مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: اهدای عضو بیمار مرگ مغزی طبق شرایط و فرآیندهای خاص انجام می‌شود و نبود بیماری‌های مزمن ازجمله سرطان، دیابت و حداکثر سن ۶۵ سال متوفی ازجمله شرایط مهم برای اهدای عضو است.

قهرمانی افزود: خوشبختانه استان زنجان در بحث اهدای عضو جزو ۱۰ استان برتر کشور است و روزبه‌روز این فرهنگ تقویت می‌شود و کارت پیوند عضو یکی دیگر از مسائلی است که باید فرهنگ‌سازی شود و همه مردم باید کارت اهدای عضو داشته باشند.