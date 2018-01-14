۴۰ درصد اعتبارات قنوات خراسان جنوبی تخصیص یافت

هاشم ولی پورمطلق در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری از محل اعتبارات استانی بالغ بر شش میلیارد و ۱۵۹ میلیون تومان برای احیا و بازسازی قنوات استان مصوب شده است.

وی بیان کرد: تاکنون بالغ بر ۴۵ درصد این اعتبارات تخصیص یافته است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه از محل این اعتبارات احیا و بازسازی ۲۲۰ رشته قنات در دست اجرا است، عنوان داشت: این پروژه ها به طور میانگین ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

ولی پور مطلق همچنین از تصویب هفت میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی برای قنوات استان خبر داد و گفت: از این اعتبارات نیز تاکنون شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به صورت اسناد خزانه و اوراق مشارکت محقق شده است.

وی با اشاره به تحقق ۹۵ درصدی این اعتبارات، بیان داشت: از محل این اعتبارات نیز احیا و مرمت ۹۷ رشته قنات در دست اجرا است.

کاهش ۴۰ درصدی آبدهی قنوات استان

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: علاوه بر این از محل اعتبارات بحران پنج میلیارد تومان برای قنوات استان مصوب شده که تاکنون ۷۰۰ میلیون تومان محقق شده است.

ولی پور مطلق بیان داشت: اگر این اعتبارات محقق شود ۹۷ رشته قنات بازسازی و مرمت می شود.

وی به وجود شش هزار و ۲۵۲ رشته قنات در استان اشاره کرد و گفت: خشکسالی های متمادی حدود ۴۰ درصد این قنوات را تحت تاثیر شدید قرار داده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، میزان آبدهی سالانه قنوات استان را بالغ بر ۱۹۴ میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: بر اثر این خشکسالی ها در مجموع ۳۰ تا ۴۰ درصد قنوات استان کاهش آبدهی داشته اند.