۸۲ قبضه اسلحه غیر مجاز در خوزستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حیدر عباس زاده گفت: با برنامه ریزی های مناسب و ارائه راهکارهای اجرایی در راستای ارتقای امنیت عمومی استان در زمینه برخورد با عاملان تیراندازی های غیرمجاز و دارندگان سلاح غیرمجاز، دستورات عملیاتی به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ابلاغ شد.

وی افزود: پلیس امنیت عمومی با تلاش بی وقفه در مرکز استان (اهواز) و شهرستانهای آلوده به سلاح در استان خوزستان در چهار روز گذشته در چندین عملیات پی در پی، موفق به شناسایی و دستگیری ۶۳ نفر از عاملان تیراندازی های غیر مجاز و دارندگان سلاح غیر مجاز شدند.

سردار عباس زاده در ادامه با اشاره به اینکه از محل اختفای متهمان در مجموع تعداد ۸۲ قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری غیر مجاز و تعداد ۲۵۵ عدد انواع فشنگ کشف شد، افزود: متهمان به همراه پرونده تشکیل شده به مراجع قضایی در سطح استان معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان در خاتمه تصریح کرد: یکی از اولویت های مهم نیروی انتظامی استان، جمع آوری سلاح های غیرمجاز و شناسایی عاملان تیراندازی های غیرمجاز است که اقدامات انجام شده در چند ماه گذشته موید این مطلب است.