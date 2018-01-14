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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸

فرمانده انتظامی خوزستان خبر داد:

۸۲ قبضه اسلحه غیر مجاز در خوزستان کشف شد

۸۲ قبضه اسلحه غیر مجاز در خوزستان کشف شد

اهواز - فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان از کشف ۸۲ قبضه سلاح  غیرمجاز در عملیات پلیس در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حیدر عباس زاده گفت: با برنامه ریزی های مناسب و ارائه راهکارهای اجرایی در راستای ارتقای امنیت عمومی استان در زمینه برخورد با عاملان تیراندازی های غیرمجاز و دارندگان سلاح غیرمجاز، دستورات عملیاتی به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ابلاغ شد.

وی افزود: پلیس امنیت عمومی با تلاش بی وقفه در مرکز استان (اهواز) و شهرستانهای آلوده به سلاح در استان خوزستان در چهار روز گذشته در چندین عملیات پی در پی، موفق به شناسایی و دستگیری ۶۳ نفر از عاملان تیراندازی های غیر مجاز و دارندگان سلاح غیر مجاز شدند.

سردار عباس زاده در ادامه با اشاره به اینکه از محل اختفای متهمان در مجموع تعداد ۸۲ قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری غیر مجاز و تعداد ۲۵۵ عدد انواع فشنگ کشف شد، افزود: متهمان به همراه پرونده تشکیل شده به مراجع قضایی در سطح استان معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان در خاتمه تصریح کرد: یکی از اولویت های مهم نیروی انتظامی استان، جمع آوری سلاح های غیرمجاز و شناسایی عاملان تیراندازی های غیرمجاز است که اقدامات انجام شده در چند ماه گذشته موید این مطلب است.

کد مطلب 4198949

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