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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۲

با اصرار مجلس؛

لایحه حفاظت از منابع ژنتیکی به مجمع تشخیص رفت

لایحه حفاظت از منابع ژنتیکی به مجمع تشخیص رفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر مصوبه خود در خصوص لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور و عدم رفع ایراد شورای نگهبان این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با اصرار بر مصوبه قبلی کمیسیون تاکید کردند منابع ژنتیکی با مشخصات جدید، بر اساس فرآیندهای به نژادی و دست ورزی ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون و سایر قوانین مربوط به مالکیت فکری توسط نهادهای متولی موضوع ماده ۳ این قانون قابل تثبت می باشد و این ثبت موجب مالکیت فکری می باشد.

در ایراد شورای نگهبان به این تبصره آمده بود، در خصوص ثبت منابع ژنتیکی با مشخصات جدید توسط شخص که موجب مالکیت می گردد اشکال وجود دارد، ثبت این امر در صورتی که شخص دیگر تقدم بر او نداشته باشد کاشف از مالکیت است.

با توجه به اصرار کمیسیون بر مصوبه خود و تصویب آن در صحن علنی این ماده به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

کد مطلب 4198951

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