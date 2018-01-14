امیدواریم در موتورخانه شرایط بهتر باشد/تلاش ها ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدمهدی برومندی، با بیان این مطلب گفت: تکاوران ارتش دیروز بر اساس تفاهمی که بین هیئت ایران و چین امضا شد، به محل حادثه اعزام شدند و از بامداد امروز به وقت محلی آماده آغاز عملیات با همکاری گروه امداد و نجات چین هستند.

وی افزود: به دلیل حجم بالای آتش که امروز بیشتر از روزهای قبل است و حرارت زیاد در داخل و خارج از کشتی که دمای آن به بیش از ۳۵۰ درجه می‎رسد، هنوز امکان ورود تکاوران به نفتکش فراهم نشده است.

برومندی ادامه داد: چنین حادثه‎ای از حیث میزان آتش بی‎سابقه است. به ویژه که وجود میعانات گازی در نفتکش، انفجارها و مشکلاتی از جمله شکسته شدن کابین فرماندهی و اتاق‎های کشتی را به دنبال داشته است. همچنین مواد آتش گرفته در حال تولید گازهای سمی و گوگردی هستند و محیط داخل کشتی را سمی کرده‎اند که این هم بر سختی شرایط کار می افزاید. تلاش‎ها ادامه دارد و انتظار داریم در عمق کشتی که ۱۳ متر زیر آب است شرایط بهتر باشد.

به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی، هیئت ایرانی دیشب در جلسه‎ بحران تاکید داشته است که کشتی‎های چینی و آتشخوارهای ژاپنی نسبت به اجرای عملیات اقدام کنند تا فوم لازم برای پاشیدن در روز فراهم شود؛ اما آنها مدعی بودند نمی توان در شب عملیات انجام داد و دلایل فنی را در این زمینه مطرح کردند.

برومندی گفت: از صبح امروز گروه چینی و ژاپنی کار را شروع و حدود ۳۰۰ تن فوم آماده کرده‎اند. بخشی از آن به نزدیکی کشتی رسیده است و باید شرایط آماده شود تا به روی کشتی پاشیده شود.

کشتی سانچی روز ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۶ بندر عسلویه را با محموله حدود یک میلیون بشکه میعانات گازی به مقصد یکی از بنادر کره جنوبی ترک کرد و روز شنبه (۱۶ دی‌ماه) ساعت هشت شب به وقت محلی با یک کشتی فله‌بر تحت پرچم هنگ‌کنگ و با خدمه چینی برخورد کرد. در این حادثه ۳۲ خدمه این نفتکش مفقود شدند که با پیدا شدن پیکر سه خدمه آن تاکنون، سرنوشت ۲۹ نفر دیگر همچنان نامشخص است.