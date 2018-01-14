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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

کسب رتبه برتر در حوزه شوراها/ لزوم مشارکت عمومی برای تحقق اهداف

کسب رتبه برتر در حوزه شوراها/ لزوم مشارکت عمومی برای تحقق اهداف

یاسوج- مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: این اداره کل در زمینه مجموع درآمدهای حاصله از اجرای قانون شوراها عنوان برتر در بین استانهای کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زارع پور در رابطه با این خبر افزود: آموزش وپرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی، برای پیشبرد اهداف خود در جامعه نیازمند همکاری و مشارکت تمامی نهادهای دولتی و مردمی است.

زارع پور با اشاره به نقش شوراها در بستر سازی برای دستیابی به مشارکت ها اظهار کرد: شوراها می توانند ظرفیت مناسبی برای جلب و هدایت مشارکت در ابعاد مختلف باشد.

زارع پور به کسب رتبه برتر آموزش و پرورش استان در حوزه شوراها اشاره کرد و گفت: براساس ارزیابی انجام شده از عملکرد شوراهای آموزش وپرورش استانها در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ آموزش وپرورش استان رتبه برتر در بخش مجموع درآمدهای حاصله از قانون شوراها را به دست آورد.

وی افزود: همچنین از سوی وزیر آموزش وپرورش لوح تقدیری در این راستا اهدا شد.

کد مطلب 4198969

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