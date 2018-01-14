کسب رتبه برتر در حوزه شوراها/ لزوم مشارکت عمومی برای تحقق اهداف

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زارع پور در رابطه با این خبر افزود: آموزش وپرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی، برای پیشبرد اهداف خود در جامعه نیازمند همکاری و مشارکت تمامی نهادهای دولتی و مردمی است.

زارع پور با اشاره به نقش شوراها در بستر سازی برای دستیابی به مشارکت ها اظهار کرد: شوراها می توانند ظرفیت مناسبی برای جلب و هدایت مشارکت در ابعاد مختلف باشد.

زارع پور به کسب رتبه برتر آموزش و پرورش استان در حوزه شوراها اشاره کرد و گفت: براساس ارزیابی انجام شده از عملکرد شوراهای آموزش وپرورش استانها در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ آموزش وپرورش استان رتبه برتر در بخش مجموع درآمدهای حاصله از قانون شوراها را به دست آورد.

وی افزود: همچنین از سوی وزیر آموزش وپرورش لوح تقدیری در این راستا اهدا شد.