به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، زمینلرزههای آذرماه امسال در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخداده و توسط شبکههای لرزهنگاری ثبت و تعیین محل شدهاند.
در آذر ۱۳۹۶ تعداد ۷۶ زمینلرزه با بزرگای بیش از ۴.۰ در داخل کشور توسط مرکز لرزهنگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگترین آنها در تاریخ ۲۱ آذر ۹۶ با بزرگای ۶.۲ حوالی هجدک واقع در استان کرمان، رخ داده است.
۳ زمینلرزه با بزرگای کوچکتر از یک، ۸۱۰ زمینلرزه با بزرگای بین ۱ و ۲، ۱۸۶۶ زلزله با بزرگای بین ۲ و ۳، ۴۶۹ زمینلرزه با بزرگای بین ۳ و۴ و ۷۶ زمینلرزه با بزرگای بیش از ۴ در مقیاس امواج زمین بودهاند.
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