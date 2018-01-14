به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شهرک نشینان رژیم صهیونیستی به صحن های مختلف مسجدالاقصی یورش بردند.

بر اساس این گزارش، صهیونیستها در اقدامی هتاکانه ضمن یورش به صحن های مسجدالاقصی اقدام به سر دادن شعارهای ضد اسلامی کردند.

این دومین روز متوالی است که شهرک نشینان صهیونیست مسجدالاقصی را مورد هتک حرمت قرار می دهند.

شاهدان عینی اعلام کردند که شهرک نشینان در یورش خود به مسجدالاقصی از حمایت نظامیان صهیونیست برخوردار بودند.

به دنبال این حمله، درگیری شدیدی میان شهرک نشینان و شهروندان فلسطینی درگرفت.