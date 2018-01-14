۳۲ خدمه نفتکش ایرانی در همان لحظات اولیه سانحه جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون چین، خونگ رییس سازمان دریانوردی شانگهای اعلام کرد: همانطور که پیش از این نیز گفته بودم تحلیل‌های کارشناسی و بررسی‌های فنی نشان می‌دهد به محض وقوع تصادف بین دو کشتی چینی و نفتکش ایرانی، انفجار اولیه به قدری شدید و مهیب بوده که در همان لحظات اولیه همه ۳۲ خدمه کشتی ایرانی جان باخته‌اند.



این مقام سازمان دریانوردی شانگهای ادامه داد: علیرغم این پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های نزدیک به واقعیت فنی، عملیات امداد و نجات برای روشن شدن تمام ابعاد حادثه با قوت ادامه خواهد یافت.