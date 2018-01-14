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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۷

رئیس سازمان دریانوردی شانگهای؛

۳۲ خدمه نفتکش ایرانی در همان لحظات اولیه سانحه جان باختند

۳۲ خدمه نفتکش ایرانی در همان لحظات اولیه سانحه جان باختند

رییس سازمان دریانوردی شانگهای از جان باختن ۳۲ خدمه نفتکش ایرانی در همان لحظات اولیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون چین، خونگ رییس سازمان دریانوردی شانگهای اعلام کرد: همانطور که پیش از این نیز گفته بودم تحلیل‌های کارشناسی و بررسی‌های فنی نشان می‌دهد به محض وقوع تصادف بین دو کشتی چینی و نفتکش ایرانی، انفجار اولیه به قدری شدید و مهیب بوده که در همان لحظات اولیه همه ۳۲ خدمه کشتی ایرانی جان باخته‌اند.

این مقام سازمان دریانوردی شانگهای ادامه داد: علیرغم این پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های نزدیک به واقعیت فنی، عملیات امداد و نجات برای روشن شدن تمام ابعاد حادثه با قوت ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 4198992
فرشته رفیعی

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