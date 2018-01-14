طرح تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری از دستور مجلس خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی تقاضای جمعی از نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی در دستور کار قرار گرفت و به دلیل مغایرت با ماده ۴۴ آئین نامه داخلی مجلس، از دستور کار خارج شد.

این طرح با هدف بررسی دقیق تر مسائل و مشکلات حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و استفاده از توان کارشناسی و تخصصی نمایندگان و بررسی راهکارها و ارائه پیشنهادات اجرایی در این خصوص ارائه شده بود اما سید علی ادیانی نماینده مردم قائم شهر، سواد کوه و جویبار با ارائه تذکر آئین نامه ای این طر ح را مغایر ماده ۴۴ آئین نامه داخلی مجلس توصیف کرد.

بر اساس این ماده، کمیسیون های ویژه تنها برای موضوعات مهم و اضطراری در کشور تشکیل می شوند.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز ضمن وارد دانستن این تذکر و با نظر نمایندگان، طرح مورد اشاره را از دستور کار خارج کرد.