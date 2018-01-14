لزوم چابک سازی شهرداری/عدالت را به برنامه های خود اضافه کرده ام

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله نوروزی پیش از ظهر یکشنبه در نخستین نشست خبری خود که به منظور ارائه گزارش عملکرد صد روز اخیر شهرداری برگزار شد با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها اظهار داشت: در این انتخابات همه اقشار و آحاد ملت حضور یافتند و در فضایی کاملا رقابتی لیست امید در اصفهان به صورت یکجا رای آورد و منتخبان مردم با امید حرکت خود را آغاز کرده و در فرآیند طولانی، پیچیده و علمی و از بین تعداد زیادی من را به عنوان شهردار اصفهان انتخاب کردند.

وی با بیان اینکه قبل از معرفی اینجانب به عنوان شهردار اصفهان برنامه‌ای را اعلام و در صحن علنی شورا از این برنامه دفاع کردم، افزود: این برنامه در مسیر امید آفرینی در شهر اصفهان بوده است.

شهردار اصفهان اضافه کرد: از ابتدا، پیگیری‌ها و برنامه ها در راستای تقویت امید بود و اعتقاد دارم اگر انتخاباتی صورت گیرد و گروه های سیاسی و اجتماعی در عرصه انتخابات ورود کنند و یک جریان پیروز شود و جریان دیگری توفیقی به دست نیاورد و اقلیت محسوب شود این بدان معنا نیست که گروه حاکم زمینه را برای اظهار نظر و وجود گروه اقلیت محدود کند.

وی با بیان اینکه زمانی که از سوی شورای شهر به عنوان شهردار اصفهان انتخاب شدم با همه سلیقه ها مشورت کردم چرا که من شهردار اصفهان هستم، ابراز داشت: برای آبادانی شهر با همه گفت و گو می کنیم و با رویکردهای خاص خودمان در زمینه‌های اجتماعی، عمرانی، شهرسازی وارد شدیم.

نوروزی با تاکید بر اینکه اولین رویکرد ما توسعه پایدار است، اضافه کرد: ما بر این باوریم که هر کس به دنبال توسعه شهر باشد باید نگاه به توسعه پایدار داشته باشد چرا که در توسعه پایدار تامین حقوق مردم در این دوره و تضمین آینده مردم است.

وی تصریح کرد: در توسعه پایدار اگر محیط زیست به عنوان اولویت قرار نگیرد و نگاه کیفی به صورت کامل نباشد توسعه پایدار را نخواهیم داشت.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه انسان محوری مبنای توسعه پایدار ماست، ابراز داشت: ما در توسعه بیشتر به دنبال حرکت فعالیت‌های عمرانی برای استفاده بیشتر مردم هستیم تا در سرمایه‌گذاری در شهر همه شهروندان بتوانند از دستاوردهای سرمایه بهره مند شوند.

شهرداری پاسدار محیط زیست و آثار تاریخی اصفهان است

وی تاکید کرد: ما باید نقش پاسدار را داشته باشیم و نقش حفاظتی از محیط زیست و میراث تاریخی شهر اصفهان را داشته باشیم.

نوروزی تصریح کرد: علاوه بر اینکه به دنبال توسعه هستیم خواستار حفظ شهر موزه اصفهان نیز هستیم و به عنوان شهردار اولین پاسدار این شهر هستم و مجموعه شهرداری باید پاسداران واقعی حفظ دستاوردهای تاریخی این شهر باشند.

وی با تاکید بر حفظ هویت‌ها و میراث شهر ابراز داشت: ما به دنبال توسعه متوازن هستیم. قرار نیست یک قسمتی از شهر به قیمت نابودی عده ای دیگر انجام شود. عدالت محوری باید محرومیت زدایی داشته باشد.

شهردار اصفهان با بیان اینکه باید در شهر زیرساخت‌ها به گونه ای آماده شود که به صورت عادلانه مردم از آنچه تولید می شود، بهره مند شوند، اضافه کرد: حمل و نقل عمومی، بی آر تی و قطار شهری باید در دسترس همه شهروندان باشد.

وی با بیان اینکه ما در همه مناطق محروم شهر حضور یافته و بعد از بررسی مشکلات و شرایط، پروژه‌ها را بازدید و تصمیمات لازم را اتخاذ کرده‌ایم، ابراز داشت: ما معتقدیم در توسعه پایدار حقوق شهروندی باید رعایت شود.

نوروزی تاکید کرد: وقتی همه اعتبارات و زمان‌ها برای مترو هزینه می شود و برای تامین هزینه های مالی، همه مجموعه مربوطه بسیج می‌شود و برای اتوبوسرانی و بی آر تی این همه جلسه صورت می گیرد، برای این است که مردم بتوانند از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند تا هوای پاک داشته باشیم و مردم بتوانند از حق شهروندی بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه ایجاد تحول در سازمانی که چابک نیست باید مورد توجه باشد، ابراز داشت: از این رو همه جامعه بر این باورند که باید از افراد شایسته چه زن و چه مرد استفاده کنیم و این امر افزایش امید را به دنبال خواهد داشت.

شهردار اصفهان به عمر ۱۰۰ ساله شهرداری اصفهان اشاره کرد و گفت: نیمی از جمعیت جامعه که زنان هستند از داشتن شهردار محروم بوده و این اولین حرکت ما در انتصاب مدیران زن بوده است.

وی تاکید کرد: ما از توان کسانی که شایستگی دارند استفاده می کنیم و در شایستگی‌ها در هر نظامی نگاه کردم چیزی به نام جنسیت را ندیدم اما تجربه، شایستگی را دیدم و عدالت را نیز خود در برنامه‌هایم اضافه کرده‌ام.

در بخش مدیریتی دچار گسست نسلی شده‌ایم

نوروزی در خصوص استفاده از ظرفیت جوانان در شهرداری اصفهان نیز ابراز داشت: در حوزه مدیریتی دچار گسست نسلی شده‌ایم، نمی شود عده ای ۳۰ سال مدیر باشند و بعد از بازنشستگی جایگزینی نداشته باشد. از این رو ما استفاده از جوانان را در دستور کار خود قرار داده و اجرایی نیز کرده‌ایم.

وی با تاکید بر چابک سازی شهرداری اصفهان ابراز داشت: شهرداری نیازمند انضباط مالی و اداری است چراکه با یک تن لش نمی توان به خوبی به وظایفی که بر عهده داریم، رسیدگی کنیم.

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه باید هزینه های اضافی و غیر ضروری حذف شود، افزود: برای این امر از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم و هیچ زخم زبانی نمی تواند مانع راه ما شود.

وی همچنین اجرای چارت جدید شهرداری را پروژه‌ای سنگین در حد اجرای پروژه مترو دانست و افزود: با اجرای چارت جدید که از سوی وزارت کشور اعلام شده است و ما ناچار به اجرای آن هستیم ادغام برخی سازمان‌ها اجباری است.