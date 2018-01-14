هیئت شورای امنیت سازمان ملل به کابل سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی پایان جنگ در افغانستان به کابل سفر کرده است.

رئیس دوره ای جلسات شورای امنیت ملل متحد به همراه سفرای آمریکا و قزاقستان در این شورا به افغانستان سفر کرده اند.

چگونگی مبارزه با تروریسم و بررسی راههای پایان آن در افغانستان محور گفتگوی این هیئت با مقامات دولت وحدت ملی افغانستان اعلام شده است.

این هیئت همچنین شکایت‌های افغانستان که در شورای امنیت ملل متحد ثبت شده است و اسناد کابل در مورد مداخله کشورهای منطقه‌ ای در امور افغانستان را از نزدیک بررسی می‌کند.

لازم به ذکر است که این سفر در حالی صورت می گیرد که هفته پیش دو جوان دانشجوی افغانستانی در قزاقستان در یک اقدام مبتکرانه از کشور قزاقستان که ریاست جلسات شورای امنیت را به عهده دارد، خواسته بودند که به مسئله جنگ و صلح در افغانستان توجه جدی کند.