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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۵

آویگدور لیبرمن:

عملیاتی حرفه‌ای برای نابودی ظرفیت‌های استراتژیک حماس انجام دادیم

عملیاتی حرفه‌ای برای نابودی ظرفیت‌های استراتژیک حماس انجام دادیم

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره حمله جنگنده های این رژیم به شهر رفح در مرز با غزه مدعی شد: برای نابود کردن ظرفیت‌های استراتژیک حماس، عملیاتی حرفه ای و دقیق را انجام دادیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی سخنانی را در خصوص حمله شب گذشته جنگنده های این رژیم به شهر رفح در مرزهای نوار غزه، مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در خصوص این تجاوز نظامی مدعی شد: برای نابود کردن ظرفیت های استراتژیک حماس، عملیاتی دقیق، حرفه ای و اساسی را انجام دادیم.

گفتنی است، شب گذشته جنگنده های اسرائیلی شهر رفح را در نوار غزه بمباران کردند. رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به اهدافی در نزدیکی گذرگاه «کرم ابو سالم» حمله کردند.

کد مطلب 4199013

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