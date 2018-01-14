به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی سخنانی را در خصوص حمله شب گذشته جنگنده های این رژیم به شهر رفح در مرزهای نوار غزه، مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در خصوص این تجاوز نظامی مدعی شد: برای نابود کردن ظرفیت های استراتژیک حماس، عملیاتی دقیق، حرفه ای و اساسی را انجام دادیم.

گفتنی است، شب گذشته جنگنده های اسرائیلی شهر رفح را در نوار غزه بمباران کردند. رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به اهدافی در نزدیکی گذرگاه «کرم ابو سالم» حمله کردند.