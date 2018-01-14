مشارکت مراکز علمی زمینه گفتگوهای فرهنگی را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر،سید خلاق میرنیا صبح یکشنبه در همایش بین المللی گفت و گوهای فرهنگی ایران؛ آسیای مرکزی و قفقاز در سالن اجتماعات دانشکده هنر و معماری اظهار کرد: امیدوارم گفت و گوهای پیش رو فرصت های درک و تفاهم متقابل را در توسعه روابط فرهنگی منطقه ایجاد کند و مقدمه ای برای توسعه عمیق تز روابط فرهنگی باشد.



وی با بیان اینکه فرهنگ به عنوان یک مقوله انسانی بر تمام مولفه های حیات بشری موثر است، گفت: در چارچوب توسعه پایدار ما تنها مسوول نسل فعلی نیستیم بلکه نسل آتی نیز به تصمیمات ما چشم دوخته است چرا که تصمیمات امروز اساس توسعه فردا است.



رئیس دانشگاه مازندران با بیان اینکه توسعه فرهنگی با ارتقا کیفیت و سبک زندگی می تواند انسان را در مسیر تکامل قرار دهد، عنوان کرد : اگر همه افراد به توسعه فرهنگی فکر کنند انچه اتفاق می افتد توسعه همه جانبه کشورها است.



میرنیا با بیان اینکه پتانسیل قابل ملاحظه ای در منطقه برای توسعه فرهنگی وجود دارد، اظهار کرد: با نگاه علمی و انسانی به موضوع میتوان زمینه را برای نزدیکی بیشتر کشورها فراهم کرد و در این میان نقش دانشگاهها و مراکز علمی حیاتی است.



وی افزود: مشارکت مراکز علمی به ویژه دانشگاه می تواند زمینه بیشتر را برای گفت و گوهای فرهنگی و ایجاد مفاهمه عمیق تر فراهم کند و نقش دانشگاه مازندران در درک و اهمیت توسعه فرهنگی حساس است.