تعهد از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک برای استعفا

به گزارش خبرنگار مهر، از میان ۱۱ صندلی تعریف شده برای هیات رئیسه و هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، پست های ریاست، دبیرکلی و خزانه داری شغل به حساب می آید و افرادی که این پست ها را تصدی می کنند نباید شغل دیگری در اختیار داشته باشند.

این در حالی است که اکثر کاندیداهایی که برای تصدی این پست ها نام نویسی کرده اند و باید در انتخابات فردا شرکت کنند، در حال حاضر شغلی در اختیار دارند. به همین دلیل برگزارکنندگان کمیته ملی المپیک گرفتن تعهد از این دسته کاندیداها را در دستور کار قرار داده اند تا در صورت کسب رای و موفقیت در انتخابات، از شغل فعلی خود کناره گیری کنند.

برگزارکنندگان کمیته ملی المپیک روز گذشته این تعهد را از کاندیداهای دبیرکلی گرفتند. مهدی علی نژاد رئیس فدراسیون ووشو، علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری، صادق فرجی رئیس فدراسیون کاراته و محمد درخشان رئیس فدراسیون جودو گزینه های دبیرکلی هستند که طبق قانون در صورت کسب رای باید ریاست فدراسیون مطبوع خود را کنار بگذارند و تعهد موردنظر نیز به همین دلیل از آنها گرفته شده است.

شهنازی دیگر کاندیدای دبیرکلی است که در حال حاضر هم دبیرکل کمیته ملی است و قاعدتا نیازی به این تعهد ندارد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که گرفتن چنین تعهدی از کاندیداهای ریاست و خزانه داری هم در دستور کار است و احتمالا انجام شده است. رضا صالحی امیری مطرح ترین گزینه ریاست است که باید از حالا به فکر کنار گذاشتن پست خود در شهرداری تهران باشد. وی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران است و حضور همزمانش در جایگاه ریاست کمیته ملی المپیک منع قانونی دارد. البته صالحی امیری در صورت تصدی ریاست کمیته مشکلی برای ادامه همکاری با شهرداری به عنوان قائم مقام شهردار تهران را ندارد.

در میان کاندیدای خزانه داری هم علی نژاد و کیکاووس سعیدی رئیس فدراسیون ووشو و گلف باید در صورت کسب رای قید ادامه ریاست در این دو فدراسیون را بزنند. هادی ساعی عضو کمیسیون ورزشکاران و میترا نوری نایب رئیس فدراسیون هندبال مشکلی دراین زمینه ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می رسد مشکلاتی که در انتخابات چهار سال پیش کمیته ملی المپیک و برای تصدی پست خزانه داری ایجاد شد باعث چنین اقدامی از سوی برگزارکنندگان دوره جدید انتخابات شده است. آن زمان محمدعلی شجاعی به عنوان رئیس فدراسیون تیروکمان به عنوان خزانه دار انتخاب شد و عدم استعفای وی از این فدراسیون، مشکلات زیادی را ایجاد کرد و در نهایت هم شجاعی از خزانه داری کناره گیری و کمیته را چالش های عدیده ای مواجه کرد.