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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰

فرمانده انتظامی تفت:

۴۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در تفت توقیف شد

۴۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در تفت توقیف شد

یزد ـ فرمانده انتظامی شهرستان تفت از توقیف ۴۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فرهاد بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح، ۱۹ دستگاه خودرو و ۲۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شدند.

وی عنوان کرد: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف برخورد با وسایل نقلیه متخلف اعم از خودرو و موتورسیکلت دارای خلافی های متعدد درسطح حوزه استحفاظی این شهرستان با به‌کارگیری تمام امکانات در ماه گذشته به اجرا درآمد.

بیگلری افزود: در نتیجه اجرای این طرح ۱۹ دستگاه خودرو و ۲۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تفت، هدف پلیس از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را افزایش امنیت، آسایش و آرامش شهروندان برشمرد و بیان کرد: لازم است شهروندان ضمن رعایت نکات ایمنی در پیشگیری از سرقت وسیله نقلیه خود

هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 4199023

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