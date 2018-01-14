۴۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در تفت توقیف شد

سرهنگ فرهاد بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح، ۱۹ دستگاه خودرو و ۲۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شدند.

وی عنوان کرد: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف برخورد با وسایل نقلیه متخلف اعم از خودرو و موتورسیکلت دارای خلافی های متعدد درسطح حوزه استحفاظی این شهرستان با به‌کارگیری تمام امکانات در ماه گذشته به اجرا درآمد.

بیگلری افزود: در نتیجه اجرای این طرح ۱۹ دستگاه خودرو و ۲۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تفت، هدف پلیس از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را افزایش امنیت، آسایش و آرامش شهروندان برشمرد و بیان کرد: لازم است شهروندان ضمن رعایت نکات ایمنی در پیشگیری از سرقت وسیله نقلیه خود

هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.