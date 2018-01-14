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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۰۸

با حضور یک کاندیدا؛

مجمع انتخابات هیأت کونگ فو و هنرهای رزمی کردستان برگزار می شود

مجمع انتخابات هیأت کونگ فو و هنرهای رزمی کردستان برگزار می شود

سنندج- مجمع انتخابات هیأت کونگ فو و هنرهای رزمی کردستان با حضور رئیس فدراسیون به صورت تک کاندیدا پنج شنبه ۲۸ دی ماه در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیأت مجمع کردستان با حضور رئیس فدراسیون روز پنج شنبه ۲۸ دی ماه در محل اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار می شود. 

بر اساس این گزارش، در این مجمع ۱۹ نفر از اعضاء رئیس هیأت آینده کونگ فو و هنرهای رزمی کردستان را انتخاب خواهند کرد.

فرهاد میمنت آبادی تنها کاندیدا حاضر در این مجمع می باشد و با ارائه برنامه های ۴ ساله خود قصد دارد برای سومین بار رأی اعتماد اعضاء را کسب کند.

میمنت آبادی دو دوره چهار ساله است که رئیس هیأتی رشته کونگ فو و هنرهای رزمی را بر عهده دارد و با اعلام آگهی فراخوان تنها نامزد ثبت نام کننده در این رشته بود.

گفتنی است، این انتخابات به ریاست رضا حیدری رئیس فدراسیون و نایب رئیسی حامد جولائی مدیرکل ورزش و جوانان کردستان برگزار می شود.

کد مطلب 4199034

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