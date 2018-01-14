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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۵۷

معاون وزیر راه:

امید نجات باقی خدمه کمرنگ شد/ آتش تمام طول کشتی را فراگرفت

امید نجات باقی خدمه کمرنگ شد/ آتش تمام طول کشتی را فراگرفت

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: متأسفانه امید برای نجات باقی خدمه کشتی سانچی بسیار ضعیف و کمرنگ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد که همراه با علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرکز عملیات جست وجو و نجات دریایی بندر شانگهای مستقر است، در گفتگوی زنده با شبکه خبر، درباره آخرین وضعیت نفتکش سانچی گفت: ️در حال حاضر تمام طول کشتی در دود و آتش است و امید برای نجات باقی مانده خدمه، کمرنگ شده است.

وی با بیان اینکه از دیشب حجم آتش و دود زیاد شده و تمام طول کشتی را فرا گرفته است، افزود: ️فرمانده عملیات نجات اعلام کرد که وضعیت حریق و وزش باد به گونه ای است که امکانی برای ادامه عملیات خنک سازی کشتی در طول شب وجود ندارد. این در حالی است که از صبح زود به وقت شانگهای، نیروهای امداد و نجات دریایی ارتش کشورمان به محل سانحه رسیده اند؛ اما به دلیل شرایط آتش سوزی این نفتکش، امکان نزدیک شدن به آن وجود ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: چینی ها از لحظه وقوع حادثه در محل حضور داشتند و ۱۱۰ مایل دریایی را با امکانات ویژه امدادی به همراه نفتکش حادثه دیده شناور در دریا حرکت کردند؛ بنابراین نمی توان تنها بر اساس گفته ها و شنیده ها و برخی نظرات غیرحرفه‌ای نسبت به عملکرد چینی ها در رابطه با حادثه نفتکش سانچی، قضاوت کرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در حال حاضر شناورهای امدادی و آتش خوار به علت حریق گسترده در طول کشتی مجبور به عقب نشینی از محل نفتکش سانحه دیده شده اند، تصریح کرد: ️متاسفانه امید برای نجات باقی خدمه بسیار ضعیف و کمرنگ شده است؛ با این حال وزیر تعاون، علاوه بر آنکه با معاون اول رئیس جمهور به طور مداوم در ارتباط است، با سفرای کشورهای ژاپن و کره جنوبی نیز مذاکراتی برای تسریع در عملیات اطفای حریق انجام داده است.

کد مطلب 4199038

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    نظرات

    • شکیبا IR ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
      0 0
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      واقعا ناراحت شدم. خدا از دل خانوادهاشون خبر داره. خدا کنه بتونن با این فاجعه کنار بیان و صبر ایوب نصیبشون بشه
    • بتول عمویی IR ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
      0 0
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      آیامی شود جان خدمه زحمکش کشتی سانچی رابا هلکوپتر نجات داد
    • مجید ES ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
      0 0
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      هزار و چهارصد سال بیش یزدگرد سوم را راه نداد تا به دست آن آسیابان کشته شد. و حال وزیر ما را راه نمی دهد تا کشتی نفتکش تمام سوختش بسوزد و غرق شود تا سواحلشان آلوده به نفت خام نشود
    • ج.سهم الدین IR ۱۲:۱۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
      0 0
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      با هلی کوپتر به هیچ عنوان نمیشه.میزان آتش و حرارت بقدری شدیده که تا ارتفاع بسیار بسیار زیادی امکان نزدیک شدن وجود نداره ضمن اینکه هر وسیله ای مثل زنجیریا سیم بکسل تو اون حرارت از بین میره
    • زینب اوتاری IR ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
      0 0
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      این آخر سالی چه مصیبتی نصیب خونوادهاشون شد چه مادرایی که بچه شون رو از زیر قرآن رد کردن چه پدرایی که وقتی پسرش رو بدرقه کرد گفت خدا به همراهت چه همسرایی که وقتی شوهرشون میرفت میگفتن عزیزم مواظب خودت باش

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