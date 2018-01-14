امید نجات باقی خدمه کمرنگ شد/ آتش تمام طول کشتی را فراگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد که همراه با علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرکز عملیات جست وجو و نجات دریایی بندر شانگهای مستقر است، در گفتگوی زنده با شبکه خبر، درباره آخرین وضعیت نفتکش سانچی گفت: ️در حال حاضر تمام طول کشتی در دود و آتش است و امید برای نجات باقی مانده خدمه، کمرنگ شده است.

وی با بیان اینکه از دیشب حجم آتش و دود زیاد شده و تمام طول کشتی را فرا گرفته است، افزود: ️فرمانده عملیات نجات اعلام کرد که وضعیت حریق و وزش باد به گونه ای است که امکانی برای ادامه عملیات خنک سازی کشتی در طول شب وجود ندارد. این در حالی است که از صبح زود به وقت شانگهای، نیروهای امداد و نجات دریایی ارتش کشورمان به محل سانحه رسیده اند؛ اما به دلیل شرایط آتش سوزی این نفتکش، امکان نزدیک شدن به آن وجود ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: چینی ها از لحظه وقوع حادثه در محل حضور داشتند و ۱۱۰ مایل دریایی را با امکانات ویژه امدادی به همراه نفتکش حادثه دیده شناور در دریا حرکت کردند؛ بنابراین نمی توان تنها بر اساس گفته ها و شنیده ها و برخی نظرات غیرحرفه‌ای نسبت به عملکرد چینی ها در رابطه با حادثه نفتکش سانچی، قضاوت کرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در حال حاضر شناورهای امدادی و آتش خوار به علت حریق گسترده در طول کشتی مجبور به عقب نشینی از محل نفتکش سانحه دیده شده اند، تصریح کرد: ️متاسفانه امید برای نجات باقی خدمه بسیار ضعیف و کمرنگ شده است؛ با این حال وزیر تعاون، علاوه بر آنکه با معاون اول رئیس جمهور به طور مداوم در ارتباط است، با سفرای کشورهای ژاپن و کره جنوبی نیز مذاکراتی برای تسریع در عملیات اطفای حریق انجام داده است.