«دیدار با ناشناخته ها» در وحدت/ ارکان حال مخاطبانش را خوب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ارکان اوگُر از موزیسین های مطرح و جهانی کشور ترکیه به همراه اسماعیل حکی شامگاه شنبه ۲۳ دی و در چهارمین روز از برگزاری سی و سومین جشنواره موسیقی فجر، با اجرای آلبوم جدید «دیدار با ناشناخته ها» شب خاطره انگیزی را برای مخاطبانش در تالار وحدت فراهم کرد.

این نوازنده بین المللی کشور ترکیه که تاکنون برنامه های بسیاری را در فستیوال های معتبر موسیقی برگزار کرده در کنسرت شب گذشته خود که به نوعی یکی از با کیفیت ترین اجراهای جشنواره موسیقی فجر امسال را با وجود تماشاگر کم رقم زد همراه با اسماعیل حکی با استفاده از ساز باغلاما ترانه ها و آثار فولکلور کشورشان را به مخاطبان ارائه دادند. این در حالی است که اجرای دقیق از روایت های موسیقایی کشور ترکیه و تسلط هر دو نوازنده روی سازها برنامه بسیار با کیفیتی را پیش روی مخاطبان ایرانی قرار داد.

گرچه موسیقی اجرایی ارکان اوگر و اسماعیل حکی برگرفته از ترانه ها و خوانش های موسیقایی اصیلی کشور ترکیه بود و بهتر می بود ترجمه ای از اشعار مورد نظر این دو هنرمند در اختیارمخاطبان قرار می گرفت، اما اجرای جذاب و دلنشین هر دو هنرمند موجب شد که اغلب مخاطبان علاقه مند به این هنرمند جهانی با رضایت تالار وحدت را ترک کنند. این در حالی است که اغلب دوستداران وی با این پیش زمینه به کنسرت اوگر آمده بودند تا هنرنمایی وی در بخش نوازندگی گیتار را به تماشا بنشینند اما تسلط مثال زدنی گروه روی ساز باغلاما و اجرایی متفاوت از آنچه تا به امروز از موسیقی ترکیه به مخاطب شناسانده شده فضای برنامه را تبدیل به یکی از بهترین اجراهای زنده بین المللی سال های اخیر جشنواره فجر کرده بود.

اوگر در بخش هایی از کنسرت شب گذشته بود که ضمن ابراز خرسندی از حضور در کشورمان برای اجرای برنامه گفت: تجربه اجرا در ایران برای من افتخار بزرگی است اما لازم است اینجا از شما تماشاگران که آنقدر در تالار ساکت هستید تشکر ویژه ای داشته باشم چرا که این سکوت برای تمرکز ما بسیار مطلوب است.

سی و سومین جشنواره موسیقی فجر به ریاست حمیدرضا نوربخش از بیستم دی ماه در تهران آغاز شده و تا ۳۰ دی نیز ادامه خواهد یافت.