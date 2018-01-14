معرفی ظرفیت های استان در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری پیش از ظهر یکشنبه در رابطه با این خبر افزود: این نمایشگاه سوم بهمن ماه افتتاح می شود و تا ششم بهمن ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاهای بین المللی تهران دایر است.

باقری با اشاره به معرفی ظرفیت های استان در نمایشگاه تصریح کرد: در این نمایشگاه بسته‌های معرفی استان در قالب بروشور، کتاب دو زبانه، سی دی و فیلم‌های کوتاه ارائه شده تا مورد بازدید مخاطبان داخلی و خارجی قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان همچنین از دعوت هنرمندان، هتل داران و سرمایه‌گذاران گردشگری استان برای حضور در این نمایشگاه خبرداد و گفت: بهره مندی سرمایه گذاران بخش خصوصی از اقتصاد گردشگری با تحقق تبلیغات امکان پذیر است.

وی افزود: هدفگذاری ما بر این است تا با معرفی ظرفیت های استان در زمینه های صنایع دستی و گردشگری سرمایه گذاری های بزرگی را در استان ایجاد کنیم.

باقری با بیان اینکه از جمله ظرفیت های منحصر به فرد این استان در حوزه گردشگری است، گفت: از مشتاقین سرمایه گذاری در این حوزه به طور ویژه حمایت می‌کنیم.