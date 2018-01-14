برنامه های آموزشی تغذیه دماوند در کل سال اجرا می شود

لیلا زعفرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اجرای برنامه های آموزشی هفته بسیج ملی اطلاع رسانی تغذیه در شهرستان دماند اظهار داشت: این کلاس آموزشی با همکاری واحد تغذیه شبکه بهداشت و درمان دماوند درامور بانوان و خانواده فرمانداری، در شبکه بهداشت دماوند برگزار شد که این برنامه آموزشی ۱۵ الی ۳۰ دی ماه هر سال برپا می شود.

زعفرانی درباره هدف برگزاری این کلاس های آموزشی گفت: ارائه و برپایی این کلاس ها با هدف اشاعه اصلاح الگوی تغذیه جامعه در سطح کشور انجام می شود و کاهش شیوع عوامل خطر تغذیه ای و بیماری های غیر واگیر مثل دیابت، فشار خون، افزایش وزن از دیگر موارد می باشد که با کاهش مصرف نمک، چربی، قند و کاهش مصرف سبزیجات و میوه و حبوبات در خانواده های ایرانی انتظار می رود و نهادینه کردن فرهنگ صحیح سفره سالم بین بانوان و مادران می تواند بسیار مهم باشد.

وی افزود: در این هفته در دماوند با همکاری شبکه بهداشت و درمان دماوند خصوصا واحدهای تغذیه و خانواده و بهداشت و امور بانوان با حضور نمایندگان ادارات شهرستان دماوند جشنواره غذای سالم را در اداره آموزش و پرورش شهرستان برگزار کردیم و ورک شاپ هایی را در مراکز بهداشتی و درمانی و کارگاه های آموزشی امنیت غذایی جهت بانوان خصوصا بانوان شاغل برپا شد.

زعفرانی با اشاره به برگزاری جشنواره غذاهای سالم و سنتی در دماوند گفت: این جشنواره برگزار شد که طی آن تابتوانیم پیام تغذیه سالم را به خانواده ها منتقل کنیم و خودمان نیز از این شعارهای بهداشتی در سبد خانواده استفاده کنیم.

مسئول امور بانوان فرمانداری دماوند در ادامه با بیان اینکه تعداد ۴۸نفر از بانوان، کارشناسان و رابطین بهداشتی در جلسه آموزشی امروز شرکت داشته اند افزود: در مدارس نیز رابطین بهداشتی و مسئول آموزشی هر مدرسه حضور دارند و مراقبین سلامت نیز با مراجعه به مدارس در این هفته برنامه های متنوعی با دانش آموزان و اولیا داشته اند و برخی مدارس نیزجشنواره غذایی را برگزار کردند.

وی در خصوص اجرای این برنامه های آموزشی در روستاها گفت: در روستاها کمتر مشکل غذایی داریم و بیشتر محصولات ارگانیک استفاده می شود اما این آموزش ها توسط بهورزان در روستا ها نیز ارائه می شود.

زعفرانی با بیان اینکه برنامه طرح مکمل یاری را در کلیه خانه های بهداشت نیز به اجرا رسانده ایم گفت: استفاده از قرص ویتامین دی در تمام خانوارها و سالمندان و میانسالان و همچنین مصرف قرص آهن توسط دختران جوان و نوجوانان را نیز اجرا کرده ایم که همکاران در شبکه های بهداشت این برنامه ها را اجرا و دنبال می کنند.

مسئول امور بانوان فرمانداری دماوند در پایان اظهار داشت: برنامه های آموزشی ما مختص یک ماه و یا هفته نیست و در طول سال استفاده می شوند و کل جمعیت دماوند که به خانه های بهداشت مراجعه می کنند تحت پوشش این طرح ها و برنامه ها می باشند.