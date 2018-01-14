استقبال  سه هزار سیستانی از آزمون سراسری حفظ ومفاهیم قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی کوچکی رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: نام نویسی برای این آزمون قرآنی از ۱۸ آذر ماه آغاز شده و تا پایان دی ادامه دارد.

کوچکی افزود: این آزمون ۱۰ اسفند به صورت متمرکز توسط معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برگزار می‌شود.

وی هدف از برگزاری این آزمون را تقویت وحدت و انسجام برنامه‌ها و فعالیت‌های قرآنی، سنجش و ارزیابی کمی و کیفی موسسات و مراکز قرآنی، ایجاد انگیزه در میان عموم، جهت دهی آموزش‌های قرآنی در موسسات قرآنی و شناسایی و به روز رسانی بانک اطلاعات قرآن کشور و استعدادهای درخشان قرآنی ذکر کرد.

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان گفت: نام نویسی در این آزمون قرآنی به صورت اینترنتی در قالب ۲6 رشته حفظ قرآن کریم، سه رشته ترجمه و مفاهیم و چهار رشته معارف اهل بیت (ع) از طریق پایگاه www.quranedu.ir انجام می‌شود و هر نفر می‌تواند همزمان در چهار رشته شرکت کند.

سیستان و بلوچستان به گواه بسیاری از کارشناسان مسائل دینی و اجتماعی یکی از استان‌های برتر کشور در زمینه فعالیت‌های قرآنی به حساب می‌آید به طوری که علاقه مندی به علوم دینی، عشق به اسلام و قرآن و پیامبر (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در جای جای این استان موج می‌زند و مردم مومن، خداجو و عاشق و دلباخته آن از هر فرصتی برای فراگیری مسائل دینی به ویژه حفظ قرآن کریم بهره می‌برند.

تربیت افزون بر ۵۰ هزار حافظ قرآن، برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های متعدد و محافل قرآنی و وجود صدها مسجد و حسینیه و تکیه، سیستان و بلوچستان را به استان حافظان قرآن تبدیل کرده است.