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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۹

مرتضی کوچکی خبر داد؛

استقبال  سه هزار سیستانی از آزمون سراسری حفظ ومفاهیم قرآن کریم

استقبال  سه هزار سیستانی از آزمون سراسری حفظ ومفاهیم قرآن کریم

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان گفت: تاکنون حدود سه هزار نفر از مردم مومن و خداجوی این استان برای شرکت در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم نام نویسی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی کوچکی رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: نام نویسی برای این آزمون قرآنی از ۱۸ آذر ماه آغاز شده و تا پایان دی ادامه دارد.

کوچکی افزود: این آزمون ۱۰ اسفند به صورت متمرکز توسط معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برگزار می‌شود.

وی هدف از برگزاری این آزمون را تقویت وحدت و انسجام برنامه‌ها و فعالیت‌های قرآنی، سنجش و ارزیابی کمی و کیفی موسسات و مراکز قرآنی، ایجاد انگیزه در میان عموم، جهت دهی آموزش‌های قرآنی در موسسات قرآنی و شناسایی و به روز رسانی بانک اطلاعات قرآن کشور و استعدادهای درخشان قرآنی ذکر کرد.

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان گفت: نام نویسی در این آزمون قرآنی به صورت اینترنتی در قالب ۲6 رشته حفظ قرآن کریم، سه رشته ترجمه و مفاهیم و چهار رشته معارف اهل بیت (ع) از طریق پایگاه www.quranedu.ir انجام می‌شود و هر نفر می‌تواند همزمان در چهار رشته شرکت کند.

سیستان و بلوچستان به گواه بسیاری از کارشناسان مسائل دینی و اجتماعی یکی از استان‌های برتر کشور در زمینه فعالیت‌های قرآنی به حساب می‌آید به طوری که علاقه مندی به علوم دینی، عشق به اسلام و قرآن و پیامبر (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در جای جای این استان موج می‌زند و مردم مومن، خداجو و عاشق و دلباخته آن از هر فرصتی برای فراگیری مسائل دینی به ویژه حفظ قرآن کریم بهره می‌برند.

تربیت افزون بر ۵۰ هزار حافظ قرآن، برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های متعدد و محافل قرآنی و وجود صدها مسجد و حسینیه و تکیه، سیستان و بلوچستان را به استان حافظان قرآن تبدیل کرده است.

کد مطلب 4199092

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