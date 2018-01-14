دولت مطالبات خود به بخش درمان و سلامت را بپردازد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در نشست فعالان اقتصادی با وزیر بهداشت با بیان اینکه وزارت بهداشت یکی از وزارتخانههایی است که امروز به دلیل طلبی که شرکتها، بیمارستانها و داروخانهها از دولت دارند، فشار زیادی را متحمل میشود؛ گفت: بنابراین امیدواریم دولت هرچه سریعتر راجع به طلب بخش خصوصی و بخش درمان و سلامت کشور اتخاذ تصمیم کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: در حال حاضر ۱۸۰ تشکل عضو اتاق تهران هستند که بر این اساس، امروز با حضور وزیر بهداشت، انجمن شرکتهای دانشبنیان حوزه سلامت تشکیل میشود که تشکیل چنین انجمنهایی قطعاً در ارتباط با همصدایی و حل مشکلات آنها بسیار میتواند مؤثر و مفید باشد.
وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی تهران، فعالیتهای خوبی در مورد این شرکتها داشته و در قرن اخیر و سالهای پیش رو اقتصاد دنیا و کشور باید به این سمت حرکت کند و در زمینه شرکتهای دانشبنیان دارویی هم پیشرفتهای خوبی در سالهای گذشته داشتهایم و امیدواریم امروز با تشکیل انجمن شرکتهای دانشبنیان حوزه سلامت، پیشرفتهای بیشتری را در آینده شاهد باشیم.
خوانساری از آمادگی اتاق بازرگانی تهران برای حمایت از تشکلها خبرداد و گفت: کمکهای لازم را به این تشکلها خواهیم داشت تا بتوانیم نقش مطالبهگری را برای آنها ایفا کنیم و این تشکل شروعکننده تحولات زیادی در کشور باشد.
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