بدل سازی مداحان بزرگترین آسیب برای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عباسی مقدم صبح یکشنبه در نهمین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی خراسان جنوبی بیان کرد: طی ایام فاطمیه که مصاف با دهه فجر است، برنامه های مطلوبی پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: در هر شهرستان خراسان جنوبی ۱۰ برنامه محوری توسط هیئت های مذهبی اجرایی خواهد شد.

عباسی مقدم خواستار برپایی ایستگاه های صلواتی طی این ایام در سطح شهر شد و اظهار کرد: در این ایستگاه ها باید سروده های انقلابی نیز پخش شود.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال بدل سازی در هیئت های مذهبی است، گفت: بزرگ ترین آسیب برای انقلاب نیز بدل سازی مداحان و مبلغین است.

عباسی مقدم بیان کرد: هیئت های مذهبی باید برای مناسبت های مختلف محتوا داشته باشند، این در حالی است که جشن های اعیاد ائمه کم رنگ برگزار می شود.

رئیس شورای هیئت های مذهبی خراسان جنوبی بیان کرد: کانون مداحان باید در راستای تعلیم مولودی خوان نیز فعالیت کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مولودی خوان نداریم، افزود: مولودی خوان می تواند در مجالس شادی نیز برنامه های مطلوبی داشته باشد.

عباسی مقدم با تاکید بر اینکه باید اخلاق در هیئت های مذهبی ترویج شود، افزود: هیئت های مذهبی نباید به بزرگی خود افتخار کنند بلکه باید کیفیت عملکرد را مورد توجه قرار دهند.