به گزارش خبرگزاری مهر، ورزش زورخانه ای بخشی جدائی ناپذیر از ورزش کشتی بوده و جدای از پیوند فرهنگی آن با ورزش ملی کشور، کشتی، صدها و بلکه هزاران سال به عنوان ابزار آمادگی جسمانی پهلوانان و قهرمانان ایرانی مورد بهره برداری قرار گرفته است. در واقع این رشته ورزشی کهن، ضمن اینکه با مجموعه ای از آداب، سنن، اعتقادات و باورهای مذهبی و ملی مردم ایران گره خورده و جزئی از تاریخ و فرهنگ ایرانی محسوب می شود، از مهمترین شیوه های تمرینی ارتقاء توان عمومی قهرمانان تیم های ملی کشتی نیز محسوب می شود.

فدراسیون کشتی ایران نیز در چند سال گذشته ضمن استفاده از قابلیت های آمادگی جسمانی این ورزش، در آماده سازی تیم های ملی کشتی کشور، نسبت به آشنایی قهرمانان بزرگ کشتی ایران و جهان به ورزش زورخانه ای در حد ممکن اهتمام ورزیده است.

بر این اساس به منظور توسعه اقدامات انجام شده تا کنون و کمک به حفظ و ارتقاء جایگاه ورزش زورخانه ای در کشور، استفاده از قابلیت های آمادگی جسمانی ورزش زورخانه ای، متناسب با شرایط هر رشته از کشتی و با لحاظ شرایط سنی کشتی گیران ذیربط در برنامه های تمرینی و در اردوهای مقدماتی و تدارکاتی تیم های ملی الزام آور شد. بدین ترتیب مدیران و کادر های فنی باید در برنامه های اردویی خود زمان مناسبی را برای آموزش کامل کشتی گیران تحت پوشش هر تیم، از طریق مسئول آموزش مربوطه (بانوان و مردان به تفکیک) به این مورد اختصاص دهند.