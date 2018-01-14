ارسال ۱۲۰ مقاله به همایش بین المللی گفتگوی فرهنگی آسیای مرکزی

علی اکبر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولین همایش گفتگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز با حضور کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به میزبانی دانشگاه مازندران درحالی برگزاری است افزود: در این همایش مهمانانی از کشورهای قرقیزستان،قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان ،تاجیکستان، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و ترکیه حضور دارند.

دبیرعلمی این همایش بین المللی هدف از برگزاری این همایش را بررسی قرابت ها و پیوندهای فرهنگی ، تاریخی ، تمدنی و زبانی میان ایران و کشورهای منطقه دانست.



جعفری تصریح کرد: به دلیل اهمیت علمی دانشگاه مازندران و با توجه به دیپلماسی علمی و برخورداری از ظرفیت های بالا مثل داشتن رشته روابط بین الملل، پژوهشگری مطالعات خزر،دبیرخانه دائمی گفت و گوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز میتواند شتاب دهنده و پیوند دهنده مناسب گفت و گوهای فرهنگی ایران با این کشورها باشد.



وی با اعلام اینکه ۱۲۰ چکیده مقاله و مقالات به دبیرخانه همایش ارسال شد، گفت: از این تعداد ۳۸ مقاله توسط کمیته علمی پژوهش مورد پذیرش و در یک نشست علمی بررسی می شود.



دبیرعلمی این همایش در ادامه خاطرنشان کرد: در این همایش سه پنل مورد بررسی قرار می گیرد.