  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۴۹

در گفتگو با مهر اعلام شد:

ارسال ۱۲۰ مقاله به همایش بین المللی گفتگوی فرهنگی آسیای مرکزی

ارسال ۱۲۰ مقاله به همایش بین المللی گفتگوی فرهنگی آسیای مرکزی

بابلسر - دبیر علمی همایش بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز از ارسال ۱۲۰ مقاله به دبیرخانه همایش خبر داد.

علی اکبر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولین همایش گفتگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز با حضور کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به میزبانی دانشگاه مازندران درحالی برگزاری است افزود: در این همایش مهمانانی از کشورهای قرقیزستان،قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان ،تاجیکستان، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و ترکیه حضور دارند.

دبیرعلمی این همایش بین المللی هدف از برگزاری این همایش را بررسی قرابت ها و پیوندهای فرهنگی ، تاریخی ، تمدنی و زبانی  میان ایران و کشورهای منطقه دانست.

جعفری تصریح کرد: به دلیل اهمیت علمی دانشگاه مازندران و با توجه به دیپلماسی علمی و برخورداری از ظرفیت های بالا مثل داشتن رشته روابط بین الملل، پژوهشگری مطالعات خزر،دبیرخانه دائمی گفت و گوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز میتواند شتاب دهنده و پیوند دهنده مناسب گفت و گوهای فرهنگی ایران با این کشورها باشد.

وی با اعلام اینکه ۱۲۰  چکیده مقاله و مقالات به دبیرخانه همایش ارسال شد، گفت: از این تعداد ۳۸ مقاله توسط کمیته علمی پژوهش مورد پذیرش و در یک نشست علمی بررسی می شود.

دبیرعلمی این همایش در ادامه خاطرنشان کرد: در این همایش سه پنل مورد بررسی قرار می گیرد.

کد مطلب 4199141

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها