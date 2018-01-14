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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۰۴

طی ۹ ماهه نخست سال جاری؛

نام ائمه اطهار در صدر فهرست اسامی/۲۲هزار ولادت درگیلان ثبت شد

نام ائمه اطهار در صدر فهرست اسامی/۲۲هزار ولادت درگیلان ثبت شد

رشت-مدیرکل ثبت احوال گیلان با اشاره به ثبت ۲۲ هزار و ۱۴۷ مورد ولادت از ابتدای سال جاری تاکنون در این استان ، گفت: نام ائمه اطهار (ع) بیشترین نام انتخابی برای کودکان متولد شده گیلانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم روحانی فر صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح صدور کارت ملی هوشمند تا نیمه اول دی ماه جاری در استان گیلان بیش از یک میلیون و ۲۱۹ هزار نفر درخواست ثبت کرده اند.

 وی با بیان اینکه این میزان از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۳۴۹ هزار و ۵۸ نفر بوده است، افزود: ۹۲ دفتر در قالب ۳۸۲ ایستگاه برای صدور کارت ملی هوشمند در سطح استان گیلان فعالیت می کنند.

به گفته این مسئول دو  میلیون و ۸۰ هزار نفر بالای ۱۵ سال واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند در گیلان وجود دارد که تاکنون برای بیش از یک‌ میلیون نفرصادر شده است.

مدیرکل ثبت احوال گیلان به ثبت وقایع حیاتی نیز طی ۹ ماهه گذشته سال جاری در استان گیلان نیز اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تا آذرماه ۲۲ هزار و ۱۴۷ واقعه ولادت در استان ثبت شده است.

وی در ادامه بیشترین نام انتخابی برای دختران را فاطمه، نازنین زهرا و زهرا عنوان و خاطرنشان کرد: برای پسران نیز بیشترین نام های انتخابی امیرعلی، ابوالفضل و محمدطاها است.

روحانی فر در ادامه با بیان اینکه درصد ثبت در مهلت قانونی ولادت در ۹ ماهه نخست سال جاری نیز ۹۹.۸۰ درصد بوده است، تصریح کرد: درصد ثبت در مهلت قانونی وفات نیز ۹۹.۹ درصد بوده است.

وی همچنین به صدور شناسنامه های جدید برای شهروندان گیلانی نیز اشاره کرد و یادآورشد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه ۱۲۶ هزار و ۴۵۵ شناسنامه نیز صادر شده است.

مدیرکل ثبت احوال گیلان افزود: براساس آمارهای موجود میزان ثبت طلاق در ۹ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز کاهش یافته است.

کد مطلب 4199143

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