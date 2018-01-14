شهرهای «کابل» افغانستان و «هیوستون» آمریکا خواهر خوانده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، شهردار شهر هیوستون آمریکا در مراسم گشایش نخستین مرکز فرهنگی افغانستان در این شهر اعلام کرد که دو شهر کابل و هیوستون از طریق برنامه خواهر خواندگی به هم وصل خواهند شد.

در این مراسم «حمدالله محب» سفیر افغانستان در آمریکا، «بشیر صافی» رئیس مرکز فرهنگی این کشور، «سلوستر ترنر» شهردار هیوستون، «شیلا جکسن لی» عضو کنگره آمریکا و شماری از نمایندگان ایالت «تگزاس» و همچنین و شماری از افغانستانی های مقیم شهر هیوستون حضور داشتند.

شهردار هیوستون در این مراسم گفت که تلاش می کند تا از طریق برنامه شهر های خواهر خوانده یا شهر هایی که از لحاظ فرهنگی با هم روابط دارند، شهر هیوستن را به کابل وصل کرده و در نهایت باب جدید روابط فرهنگی بین دو کشور گشوده شود.

از سوی دیگر، سفیر افغانستان در ایالات متحده افتتاح مرکز فرهنگی افغانستانی ها در شهر هیوستون آمریکا را برای تامین روابط دو کشور بسیار سودمند خواند.

شیلا جکس لی، عضو مجلس نمایندگان آمریکا نیز در سخنرانی خود گفت که افغانستانی ها را جزئی از تنوع فرهنگی شهر هیوستن می داند.

لازم به ذکر است که بر اساس آمار ارائه شده جمعاً بیش از ۳۰۰ هزار افغانستانی زندگی می کنند که بیشتر آنان در ایالت های «کالیفرنیا»، «نیویورک»، «ویرجینیا» و تگزاس مقیم اند.