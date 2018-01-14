پیانیست هلندی در ارکستر سمفونیک تهران می نوازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی، ارکستر سمفونیک تهران طی روزهای ۲۸ و ۲۹ دی از ساعت ۲۱:۳۰ به همراه مارتینوس وان دن هوک نوازنده پیانو از کشور هلند در تالار وحدت اجرا می شود. در بخش نخست «آوای اسلوانیک شماره ۸» از نتوان دورژاک و «کنسرت پیانو شماره ۲» از فردریک شوپن اجرا می شود؛ سولیست این قطعه مارتینوس وان دن هوک است.

در بخش دوم، «طرح‌های سمفونیک» از احمد پژمان، «مدی‌تیشن» از جول سنه و «پرندۀ آتشین» از ایگورا استرادنیسکی اجرا می‌شود.

مارتینوس وان دن هوک مطالعات موسیقی خود را در سالن کنفرانس روتردام آغاز کرد و در سال ۱۸۷۵ در سن ۱۸ سالگی فارغ التحصیل شد. در سال ۱۹۷۸ او به خاطر جایزه دریافت جایزه D'Exellence، امکان فرصت های تحصیل در مسکو، بوداپست و نیویورک را ایجاد کرد. از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱ او به عنوان سفیر فرهنگی برای بندر روتردام منصوب شد.

علاقه مندان جهت تهیه بلیت می توانند به سایت ایران کنسرت مراجعه کنند.