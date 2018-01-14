به گزارش خبرنگار مهر، عضو هیئت اندیشه ورز استان خراسان جنوبی صبح یکشنبه در این نشست علمی تخصصی اظهار کرد: پیرو انعقاد تفاهمنامه جهاددانشگاهی و دفتر فرهنگی و اجتماعی استانداری با عنوان «بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم» نشست علمی تخصصی «چالشهای زندگی بانوان خانه دار» به همت دبیرخانه علمی آسیبهای اجتماعی استان برگزار شد.
بی بی اقدس اصغری با بیان اینکه در این نشست که به صورت گروهی برگزار میشود، تلاش میشود تعریف ما از مسئله یا مشکل افسردگی و تنشها را به یکدیگر نزدیک کند، تصریح کرد: برگزاری این جلسات اهداف مختلفی را دنبال میکند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف برگزاری این نشستها این است که به ما یاد دهد با مشکلات و شرایط خود سازگار شویم، گفت: هیچ فردی به اندازه خود انسان نمیتواند در این راه به او کمک کند.
عضو هیئت اندیشه ورز استان خراسان جنوبی با بیان اینکه باید ببینیم تا چه اندازه قدرت سازگاری با شرایط جدید و سخت را داریم، افزود: باید واقعیتها را پذیرفت و براساس اهمیت به آنها پرداخت که در طول این جلسات سعی خواهیم کرد خیالپروری را به صفر برسانیم، به یکدگیر اعتماد کنیم و واقعیتها را طرح کنیم.
اصغری بیان کرد: روانشناسی رنج یک روانشناسی جدید است که باید بین درد و رنج تمایز قایل شویم چرا که هر دردی رنج نمیآورد و بانوان خانهدار با بیشترین هزینه، کمترین پاداش را دارند.
این روانشناس با بیان اینکه در حال حاضر در ایران ۱۵ میلیون بانوی خانهدار داریم، تصریح کرد: وظایف یک بانوی خانهدار ماهانه بین ۱.۵ تا دو میلیون برآورد مالی برای خانواده دارد و پس از جنگ جهانی دوم زنها وارد بازار کار شدند که در این هنگام بود که انتظار از زنان تغییر و سایر سازهها نیز همراه با این امر تغییر کرد.
وی ادامه داد: این تغییرات به کشورهای در حال توسعه همزمان با گسترش رسانهها وارد شد و تغییر نگرش نسبت به زن به وجود آمد اما تغییر انتظارات حاصل نشد و در حال حاضر تنهایی عاطفی در بین زنان خانهدار وجود دارد چرا که زن رضایت خود را منوط به دیگران و خوشحالی آنان میکند.
اصغری با بیان اینکه تنهایی اجتماعی نوع دیگری از تنهایی است که زنان خانهدار با آنان مواجه هستند، افزود: یک مشکل دیگر وابستگی اقتصادی و عدم استقلال اقتصادی این زنان و طرز تلقی از عدم استقلال شخصیتی است و بانوان خانهدار در کنار هزینههایی که میکنند حریم خصوصی خود را میبازند.
وی تصریح کرد: گاهی این بانوان این حریم خصوصی را حق خود نمیدانند و همین امر باعث مشکلاتی برای آنان میشود که در این جلسات با روش مددکاری کار با گروه سعی میکنیم اعتمادبه نفس زنان خانهدار را تقویت کرده و زمینهای را فراهم کنیم که خود مشکلات شخصی خود را حل کنند.
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