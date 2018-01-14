پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از فردا ضمن تغییر جهت باد به مولفه شمال غربی، به تدریج سرعت وزش این جریانات نیز افزایش می‌یابد که در پی آن انتظار می‌رود بر تلاطم دریا نیز افزوده شود.

وی اضافه کرد: با توجه به تداوم وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود از عصر روز دوشنبه تا عصر روز چهارشنبه خلیج فارس به تناوب مواج و متلاطم باشد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: وزش باد و تلاطم دریا در روز سه‌شنبه از شدت بیشتری برخوردار است.

وی افزود: همچنین طی این مدت به سبب وزش باد، ایجاد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست و دمای هوا نیز بطور نسبی کاهش می‌یابد.