ماجرای خدمه سانچی از مهندس جوان تا مردی که قرار بود بازنشسته شود

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: نفت‌کش سانچی روز ۲۵ آذرماه ۱۳۹۶ بندر عسلویه را با محموله میعانات گازی به مقصد یکی از بنادر کره جنوبی ترک کرد و روز شنبه (۱۶ دی‌ماه) ساعت هشت شب به‌وقت محلی با یک کشتی فله‌بر تحت پرچم هنگ‌کنگ و با خدمه چینی برخورد کرد.

۳۲ سرنشین این نفت‌کش که شامل ۳۰ ایرانی و دو بنگلادشی بودند که جسد برخی از آن‌ها کشف‌شده است، اما ظهر امروز یکشنبه با غرق شدن این کشتی، امیدها برای پیدا شدن سرنشینان این نفت‌کش رنگ باخت.

در میان خدمه کشتی سانچی، سه لرستانی نیز وجود داشت که دو نفر از آن‌ها اهل شهرستان بروجرد و دیگری نیز اهل شهرستان رومشگان بوده است. در این راستا طی دیداری که صبح امروز مسئولان اداره کار لرستان با خانواده این خدمه انجام دادند اظهارات زیر مطرح شد که مربوط به قبل از غرق شدن کشتی است.

همسرم قرار بود بازنشسته شود

عبدالکریم بشارتی پور سرآشپز این نفت‌کش با ۳۳ سال سابقه کار و محمد پیریایی ۲۶ ساله مهندس نفت است که برای کارورزی در این نفت‌کش مشغول به فعالیت بوده است و هر دوی این افراد اهل شهرستان بروجرد بودند. حسن رومیانی دیگر خدمه این نفت‌کش اهل شهرستان رومشگان بوده است.

در این راستا علی آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با خانواده بشارتی پور و پیریایی دو خدمه شاغل در نفت‌کش سانچی که هفته گذشته در آب‌های چین دچار سانحه شد دیدار کرد.

در این دیدار همسر عبدالکریم بشارتی در سخنانی با بیان اینکه همسرش با ۳۳ سال سابقه کار به‌عنوان سرآشپز در این نفت‌کش مشغول به فعالیت بوده است می‌گوید: قرار بود که بعد از بازگشت از سفر از کار دیگر بازنشسته شود.

وی ادامه می دهد که اصالتاً خرمشهری هستیم و بعد از پیروزی انقلاب در شهر بروجرد ساکن شده‌ایم. او که هنوز امیدوار به یافتن ردی از همسرش هست از مسئولان می خواهد دست از جستجو نکشند.

همچنین برادر محمد پیریاییدیگر خدمه لرستانی نفت‌کش سانحه دیده در آب‌های چین در دیدار با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه برادرم ۲۶ سال داشته و مهندس نفت بوده است گفت: برادر من به‌عنوان کارورز در این کشتی مشغول به فعالیت بوده است.

او هم که هنوز از حادثه با ناباوری یاد می‌کند، از بلاتکلیفی‌های این چندروزه می‌گوید و انتظاری که هرلحظه‌اش سخت و عذاب‌آور بوده است.

دستور وزیر برای سرکشی به خانواده خدمه نفت‌کش

علی آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان به همراه معاون سیاسی فرماندار، مدیران ادارات کار، بهزیستی و فنی حرفه‌ای شهرستان بروجرد با خانواده عبدالکریم بشارتی پور و محمد پیرایی دو خدمه شاغل در کشتی نفت‌کش سانچی که در آب‌های چین دچار حادثه شد دیدار کرد.

وی با دلجویی از خانواده‌های خدمه لرستانی این نفت‌کش اظهار داشت: این دیدار حسب دستور مقام عالی وزارت که از سوی رئیس محترم جمهور به‌عنوان مسئول کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفت‌کش سانچی معرفی‌شده‌اند انجام‌گرفته است.

وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران استانی دستور دادند که با خانواده‌های خدمه این نفت‌کش ما دیدار داشته باشیم.