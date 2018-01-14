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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۰۵

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

موانع توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی رفع شود

موانع توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی رفع شود

قزوین- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : موانع توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان رفع شود .

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز یکشنبه در جلسه تسریع جذب سرمایه گذار که با حضور احمد بارگاهی مدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: تلاش بر این است تا شرایط مناسبی برای جذب سرمایه گذار در بخش کشاورزی فراهم شود بنابراین با تعامل سایر دستگاهها می توان به این مهم رسید.

وی افزود: مرکز جذب سرمایه گذار ی استانداری می تواند شرایط را برای جذب بیشتر سرمایه گذار در بخش کشاورزی فراهم کند.

خمسه تاکید کرد : طرح سرمایه گذاری باید در اراضی کشاورزی فاقد کاربری کشاورزی انجام شود.

وی بر لزوم اهمیت شناسایی اولویت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی تاکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : جذب سرمایه گذار در بخشهای مختلف کشاورزی منجر به توسعه بخش خواهد شد.

خمسه خاطر نشان کرد : با تعامل و هماهنگی دستگاههای اجرایی باید موانع توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی رفع شود

کد مطلب 4199179

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