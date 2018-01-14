​شلیک پلیس متهم سابقه دار را زمینگیر کرد/ زورگیری با سلاح سرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اردشیر نادری رئیس کلانتری ۱۶۱ ابوذر اظهار داشت: حسب وصول گزارش شهروندان مبنی بر ایجاد رعب و وحشت و شرارت از سوی یکی از اراذل و اوباش های سابقه دار منطقه فلاح که شبانه با حضور در محله های بهاران و جلیلی با سلاح سرد شهروندان را تهدید می کرد، موضوع در دستور کار تیم عملیاتی کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: پس از جمع آوری مستندات و هماهنگی های قضایی، برنامه دستگیری متهم آغاز شد.

رئیس کلانتری ۱۶۱ ابوذر با بیان اینکه شب گذشته متهم چاقو به دست و در آن منطقه در حال حمله به شهروندان بود، ادامه داد: متهم به اخطار پلیس توجهی نکرد و به حرکات مجرمانه خود ادامه داد که ماموران با توجه به شرایط پیش آمده برای حفظ جان شهروندان چند تیر هوایی شلیک کردند که باز هم متهم اعتنایی نکرد و ماموران به ناچار به پاهای او تیر شلیک کردند .

نادری گفت: متهم در حال حاضر در بیمارستان تحت درمان است و تحقیقات تکمیلی نیز ادامه دارد.